Мэр Новосибирска вручил новоселам ключи от квартир в новостройке на Бронной

Наниматели и собственники квартир в доме на улице Мира, 11 получили новые квартиры в новостройке на улице Бронной. Ключи новосёлкам передал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

— В 2024 году улучшили свои жилищные условия более тысячи семей, что составляет около 2400 человек. Завершено расселение 37 аварийных многоквартирных домов. Сегодня, в торжественной обстановке, мы передаём ключи жильцам с улицы Мира, чей дом признан аварийным, — отметил мэр. — Мы успешно завершили региональную адресную программу для домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Ждём новую федеральную программу для продолжения этой работы. В данный момент рассматриваем возможности из бюджетов муниципалитета и области, чтобы процесс не приостанавливался. Существует механизм комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которого в ближайшие два года планируется переселение 47 многоквартирных домов.

Правительство области разрабатывает адресную программу по переселению из аварийного жилья, охватывающую дома, признанные аварийными с 2017 по 2022 годы. В мэрию поступила информация о 245 таких домах. В городе признаны аварийными всего 494 здания. Кроме того, переселение осуществляется с использованием средств строительных компаний по договорам КРТ; заключено семь соглашений, по которым расселяются 47 многоквартирных домов. Из них два договора уже реализованы, и четыре дома (44 семьи) были переселены за счёт стройфирм.

Многоквартирный дом, расположенный по адресу ул. Мира, 11, был признан аварийным и подлежащим сносу 12 апреля 2017 года. В данном здании зарегистрированы 29 семей: семеро из них проживают в муниципальных квартирах, остальные являются собственниками.

— В настоящее время ведется процесс расселения дома на ул. Мира, 11. Сегодня мы передали ключи пяти семьям, которые там живут. Новые квартиры будут предоставлены всем жителям, включая и арендаторов, и владельцев. Как только все жители получат новые жилища и будут сняты с регистрационного учета, дом будет снесен. Мы ожидаем, что это произойдет в мае или июне, — сообщил Денис Ковалев, начальник управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

Расселение осуществляется мэрией в рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище». Квартиры для переселения были закуплены в 2024 году на открытых аукционах.