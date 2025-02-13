Обучать школьников и студентов работе с ИИ предложили в Новосибирске

Ученый Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Константин Розов разработал методику преподавания технологии работы с искусственным интеллектом (ИИ) в школе и вузе.

Розов убежден, что современные педагоги должны хорошо разбираться в основах искусственного интеллекта, чтобы обучать школьников и студентов не только применять эти технологии, но и понимать их возможности и ограничения. Он предлагает проводить обучение на виде лабораторно-практических работ.

— Каждая из этих работ является мини-проектом по созданию программного продукта, который может решать конкретные жизненные задачи, — пояснил исследователь.

Он подчеркивает, что стремительное развитие искусственного интеллекта вносит существенные изменения в подходы к обучению. Теперь студенты могут использовать ChatGPT, GigaChat и другие модели для генерации кода. Однако важно научить их не просто копировать решения, а критически их оценивать и дорабатывать.

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