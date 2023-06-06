Мэр Новосибирска встретился с жителями Хилокского жилмассива

Сегодня в администрации Ленинского района Новосибирска прошла встреча мэра Анатолия Локтя, представителей городской прокуратуры и районной администрации с жителями Хилокского жилмассива.

— Мы подробно обсудили с инициаторами встречи проблемы территории, прилегающей к ТЦ «Хилокский», — пояснил Анатолий Локоть. — Я рассказал жителям о «дорожной карте» развития этого микрорайона до 2024 года, которая сейчас реализуется. В частности, комплексный план предусматривает наведение порядка с торговлей, продолжение рейдов на территории рынков, выявление и снос незаконно построенных объектов, решение вопроса с самовольной свалкой, которая расположена на территории Верх-Тулинского сельсовета.

Кроме того, мэр отметил, что в «дорожной карте» определены сроки установления санитарно-защитных зон вокруг Клещихинского кладбища и мусорного полигона «Левобережный».

— Мы принимаем в муниципальную собственность котельную в Аргунском переулке, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение микрорайона. Провели обследование многоквартирных домов на ул. Малыгина. Часть из них аварийные и требуют расселения. Приступаем к благоустройству дворов на улице Хилокская, — перечисли Локоть.

Напомним, 5 июня жители улицы Хилокской опубликовали открытое письмо к властям региона и города, а также главе СКР Александру Бастрыкину, в котором пожаловались на соседство с мигрантами. Об этом жители сообщили в группе Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО! в соцсети «ВКонтакте», а также в письме, поступившем в редакцию.

Год назад руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел видеоконференцию с жителями Новосибирска, которые жаловались ему на важные городские проблемы. Почти час главный следователь страны посвятил обсуждению ситуации в Хилокском и Малыгинском жилмассивах, где люди жалуются на близость свалки, кладбища и мигрантов с местного рынка.

Хилокский рынок — один из крупнейших плодово-овощных рынков Сибири. Создан в 1990-х годах.