В Новосибирской области рождается больше мальчиков, чем девочек

С начала года в Новосибирской области родилось более 10 тыс детей. Однако если сравнивать ближайшие два года, то в регионе наблюдается снижение рождаемости. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе Управления по делам ЗАГС Новосибирской области.

— Мальчиков родилось 5610 (в Новосибирске – 4114), а девочек— 5153 (в Новосибирске 3775), — говорится в сообщении, полученном Infopro54 .

С начала года в области зарегистрировано почти 6 тыс браков.

Обратим внимание на то, что в 2022 году в регионе появилось на свет более 26 тыс малышей (на 5% меньше чем в 2021 году). Из них мальчиков — 13895 (в Новосибирске — 10015), а девочек — 13081 (в Новосибирске — 9324).

А браков было зарегистрировано 22529, из них 16110 в Новосибирске.

Напомним, что за 2021 год в Новосибирской области зарегистрировано 28,3 тысячи новорожденных, причем мальчиков родилось на 1 тысячу больше. Ежедневно в Новосибирской области рождалось в среднем 77 детей. Численность детей в Новосибирской области на начало 2021 года составляла 590 тыс. человек.

Ранее редакция сообщала о том, что более тысячи мужчин в Новосибирской области уходили в декрет.