Мэр Новосибирска запустил опрос о судьбе пешеходной улицы Ленина

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть запустил на своей странице в соцсетях опрос о том, считают ли новосибирцы правильным перекрывать часть улицы Ленина для проведения праздников. Об этом сообщается на странице мэра Новосибирска в Телеграм.

На данный момент 86% опрошенных высказались за перекрытие улицы, а 5% —затрудняются ответить.

Напомним, что улицу Ленина сделали пешеходной с 3 июня. Предполагалось, что она будет закрыта для транспорта до 10 июля, но потом сроки сдвинули до 31 июля. При этом власти не исключали, что они могут удлиниться.

Фестиваль цветов «Времена года» в этом году в Новосибирске проходил второй раз. За зиму отвечал Казахстан, за весну — Китай, за лето — Россия, за осень — Армения. Всего в фестивале цветов, кроме международных мастеров, принимали участие флористы из Москвы, Мирного, Кемерова, Томска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский фестиваль цветов заинтересовал другие города России.