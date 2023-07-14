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Новосибирский фестиваль цветов заинтересовал другие города России

  • 14/07/2023, 13:50
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Новосибирский фестиваль цветов заинтересовал другие города России
Также муниципалитеты изучают опыт Новосибирска по созданию пешеходной улицы в центре города.

— Я считаю проект создания пешеходной улицы в центре Новосибирска удачным. Если судить по откликам новосибирцев, которые мы получали, а также по личному впечатлению от разговоров с новосибирцами и не только. За последнее время наш город посетило несколько моих коллег-мэров других городов и все в превосходной степени говорили об этом опыте, давали советы о том, чтобы продолжить этот опыт, — отметил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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Также Локоть отметил, что некоторые областные центры — соседи Новосибирска, а также города из европейской части России  — также захотели у себя провести фестиваль цветов.

— Мы проводим социологические опросы, фокус-группы. В целом новосибирцы в абсолютном большинстве высказываются в пользу опыта создания пешеходной зоны в красивом формате, который мы в качестве эксперимента тестировали на улице Ленина в День города, —подчеркнул мэр.

Окончательные выводы муниципалитет еще планирует сделать, но пока опыт пешеходизации улицы Ленина оценивается как положительный.

Напомним, что улицу Ленина сделали пешеходной с 3 июня. Предполагалось, что она будет закрыта для транспорта до 10 июля, но потом сроки пешеходизации сдвинули до 31 июля. При этом власти не исключали, что сроки могут удлиниться.

Фестиваль цветов «Времена года» в этом году в Новосибирске проходил второй раз. За зиму отвечал Казахстан, за весну — Китай, за лето — Россия, за осень — Армения. Всего в фестивале цветов, кроме международных мастеров, принимали участие флористы из Москвы, Мирного, Кемерова, Томска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара.

Ранее редакция сообщала о том, что горожане разбирают цветы из декоративных экспозиций фестиваля. 

Фото Infopro54

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Фестиваль цветов пешеходизация улицы Ленина день города


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