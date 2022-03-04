Мэр просит прокуратуру помочь демонтировать вывески

Мэр Новосибирска обратился к прокурору города, чтобы пересмотреть подход к демонтажу нестационарных объектов и конструкций. В частности, речь идет о вывесках. Об этом в ходе заседания постоянной комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству сообщил, отвечая на вопросы депутатов, председатель комитета по рекламе мэрии Олег Хорошунов.

— У нас постоянно возникает непонимание с прокуратурой, — сообщает чиновник. — Прокуратура, считает, что мы за 3 года должны предпринимателей уведомлять, создавать муниципальный контроль. С вывесками это невозможно. Сегодня баннер повесили, мы срезали, завтра уже висит новый. Как раз мэр обратился к прокурору города — провести совместное совещание, чтобы этот вопрос урегулировать.

По словам Хорошунова, под защитой прокуратуры находятся и владельцы других нестационарных объектов. Особенно это ощущается на площади Калинина в Заельцовском районе, посреди которой предполагается установить памятную стелу «Новосибирск — город трудовой доблести», а саму площадь благоустроить под рекреационную пешеходную зону.

— У нас была позиция, что в связи с благоустройством мы выдаем разрешения на один год, — рассказывает Хорошунов. — Мы объясняли предпринимателям: мы вам даем год на то, чтобы привести в соответствие эти конструкции. К сожалению, прокуратура обязала нас выдавать разрешения на 10 лет. Архитектурный регламент не позволяет дать отказ, он не всегда позволяет установить то, что нам нравится.

При этом, как заверяют в мэрии, каждому предпринимателю, чей торговый объект покинет территорию площади Калинина, будет предоставлено компенсационное место.

В настоящее время на территории площади размещены 20 нестационарных торговых объектов. С начала года по результатам рейдовых мероприятий в городе демонтированы 16 незаконных вывесок, 2 колонки и 3 незаконные визуальные рекламы.