Новосибирский авиаремонтный завод попал под санкции США

Санкции против более десяти российских крупных предприятий ввели Соединенные Штаты Америки. Под санкции попал и Новосибирский авиаремонтный завод, сообщает Министерство финансов США.

В тот же список попали ещё более десятка российских авиаремонтных и конструкторских бюро. В том числе Иркутский авиазавод, «Ижевские беспилотные системы», АО «Авангард», ФНПЦ «Титан-Баррикады», Салаватский химический завод и другие.

В настоящий момент АО «НАРЗ» занимается модернизацией вертолётов и их переоборудованием в различные варианты специального назначения — патрульный, поисково-спасательный, пожарный, санитарный и класса «люкс». А также имеет собственную сеть обслуживания и ремонта вертолётов в Колумбии, ОАЭ, Судане и Киргизии.