S7 отменила все международные рейсы

Российская авиакомпания S7 отменила все рейсы по международным направлениям. Об этом сообщила пресс-служба в своем телеграм-канале.

— Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в Представительствах S7 Airlines, — предупредили в компании.

Туристам помогут вернуться домой авиакомпании-партнеры. Также пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса, заверили в S7 Airlines.

Из-за событий в Украине Евросоюз запретил самолетам российских авиакомпаний использовать его воздушное пространство. Такое же решение приняли власти США, Канады и других стран.