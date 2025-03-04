Глав дорожного и транспортного департаментов назначили в мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжения о назначении двух руководителей новообразованных департаментов: дорожно-благоустроительного и транспортного.

Как ранее сообщал Infopro54, департамент дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска возглавил общественник Александр Стефанов.

Первый заммэра Иосиф Кодалаев отметил, что Стефанов много лет работал в горно-строительной и железнодорожной отраслях, возглавлял инжиниринговую компанию, грамотный управленец. Чиновник уверен, что общественник укрепит дорожную отрасль города.

Начальником департамента транспорта мэрии назначен Павел Ивахненко. До 2021 года он работал в ПАО «Ростелеком», а в последнее время возглавлял МП «Метро МиР».

К работе оба руководителя должны приступить 5 марта.

Напомним, с инициативой разделить департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на две структуры в сентябре 2024 года выступил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. По мнению главы города, такое разделение позволит повысить эффективность работы подразделений администрации. Один из новых департаментов будет заниматься пассажирскими перевозками, а другой — дорожно-благоустроительными работами.

За последние несколько лет в городе сменилось несколько руководителей транспортного департамента. Должность достаточно долго была вакантной. Экс-глава ведомства Константин Васильев и его зам Олеся Богомазова сейчас находятся под следствием. В июне главой транспортного департамента назначен Иосиф Кодалаев.

В октябре 2024 года депутаты горсовета приняли решение о разделении департамента на две структуры: департамент транспорта и департамент дорожно-благоустроительного комплекса для оптимизации деятельности структурных подразделений.

Ранее редакция сообщала о том, что при разделении транспортного департамента мэрии Новосибирска увеличат штат.