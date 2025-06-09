Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали следователи

Утром 9 июня был задержан мэр Красноярска Владислав Логинов («Единая Россия»). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. По данным издания, в отношении градоначальника возбуждено уголовное дело. По данным Интерфакса, Логинов задержан по делу о получении взятки (ст. 290 УК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Делом занимается центральный аппарат Следственного комитета.

Красноярские СМИ также сообщили об обысках, которые проходят в администрации города.

Напомним, Владислав Логинов был избран на пост мэра Красноярска в сентябре 2022 года. До этого он был вице-мэром. На пост главы Красноярска первоначально претендовал 21 кандидат.

В феврале 2025 года советника Логинова Артура Арутюняна задержали по подозрению в превышении полномочий. В марте депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков сообщал на своей странице ВКонтакте, что сотрудники муниципалитета, якобы, «пошли в правоохранительные органы с документами и дачей показаний в отношении и советника и самого главы».

В апреле 2025 года Владимир Путин подписал указ об обновлении Госсовета, из него исключили Владислава Логинова.

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