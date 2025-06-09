Новосибирцев будут штрафовать за глухие заборы на дачных участках

С 8 июня 2025 года в России в целом, и в Новосибирской области, в частности, вступил в силу запрет на установку сплошных заборов на дачных участках. Новые правила направлены на улучшение освещения и циркуляции воздуха, а также на снижение конфликтов между соседями, уточняется в законе.

Теперь дачники могут устанавливать прозрачные ограждения до 1,5 метров высотой. Например, из сетки или штакетника. Из живой изгороди высота забора может быть до 1,8 метра.

Для установки глухого забора необходимо получать письменное согласие соседей, рекомендуют юристы. Кроме того, его необходимо легализовать через кадастровые органы.

Штраф за нарушение новых правил установки забора составит до 30 тысяч рублей. Кроме того, его придется снести.

Комментарии этой новации в социальных сетях неоднозначные:

— Забор должен быть светопроницаемым потому, что это необходимо для растений, выращивание которых является прямым предназначением дачного участка, — отмечает Екатерина. — У меня такой сосед я готова китайскую стену построить. А вы какие -то законы выдумывает. А как же право на личное пространство и тайна личной жизни? — интересуется Татьяна. — А что делать с заборами, например, на Рублевке и Барвихе? Там точно заборов указанной в законе высоты нет. Получается, что позволено Юпитеру, то не позволено быку? В Германии на муниципальных дачах высота забора не больше 110 см, — пишет Евгений. — Даже не подумали о том, что участятся случаи краж … Они что-ли возмещать это будут или воров искать? — возмущается Светлана.

Напомним, у новосибирцев вновь растет популярность дачных участков. Новосибирские льготники стоят в очереди на землю в садоводческих обществах. Дачи вокруг Новосибирска растут в цене, в том числе под сдачу в аренду. Стоит также отметить, что немало новосибирцев живут на дачах круглый год.

При этом в июне премьер-министр Михаил Мишустин утвердил критерии для определения неиспользованных земельных участков. Они вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Эти критерии будут применяться для принятия решений об изъятии участков у собственников с их передачей в государственную или муниципальную собственность.

Ранее редакция сообщала о том, что глава Станционного сельсовета, укравший чужой забор, отстранен от должности.