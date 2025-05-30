Суд в Новосибирске рассмотрел дело Андрея Гончарова в апелляции

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию защиты министра промышленности региона Андрея Гончарова. Адвокат настаивал на изменения меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Однако, суд оставил решение Центрального районного суда без изменений. Гончаров останется в СИЗО до 12 июля.

Напомним, Андрей Гончаров был арестован в середине мая. Он подозревается в превышении полномочий. По данным следствия, он сократил объем товаров по госконтракту. В отношении компании-поставщика возбудили дело о мошенничестве. Проверка прокуратуры стала основанием для расследования. Ущерб оценивается в 95 миллионов рублей.

Сам Гончаров считает, что обвинения, выдвинутые против него, «надуманные», и категорически их отвергает. По его словам, обвинение связано с поставками продукции в зону спецоперации.

15 мая Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении директора ООО «Росэкспресс» Дмитрия Смирнова (на фото) и соучредителя Дмитрия Каледу. Оба предпринимателя обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

23 мая, Центральный районный суд Новосибирска с учетом мнения прокуратуры удовлетворил ходатайство следователя, и отстранил обвиняемого от должности до 12 июля 2025 года. Исполняющим обязанности министра был назначен Денис Рягузов.

Гончаров занимал должность министра с 21 января 2019 года.

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