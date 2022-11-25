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В старом автовокзале появятся офисы

  • 25/11/2022, 10:03
Автор:
автовокзал в Новосибирске
В мэрии идут переговоры с потенциальным инвестором.

Здание бывшего автовокзала на Красном проспекте в ближайшее время может выкупить один инвестор с последующим перепрофилированием объекта под офисные помещения. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе эфира на радиостанции «Городская волна», отвечая на вопрос радиослушателя. Кто именно может выступить в качестве инвестора, Анатолий Локоть не уточнил.

— Жилой застройки там не будет — законодательство не позволяет, автовокзала тоже не будет, — говорит градоначальник.

По словам мэра города, наиболее вероятен вариант перепрофилирование здания под административно-офисное.

Напомним, что здание, о котором идёт речь на протяжении длительного времени является, что называется головной болью для городских властей. В разное время за его реконструкцию принимались разные компании, но довести дело до ума никому так и не удалось. Но к тому моменту в здании зарегистрированы десятки собственников и арендаторов, при этом доля муниципалитета — не самая большая. Для выкупа здания полностью в собственность средств муниципалитета было недостаточно.

Итоги года

«В 2021 году мы планируем открыть маршруты на Узбекистан»

— Мы хотели оставить автовокзал в центре Новосибирска как промежуточную станцию, — рассказывал в конце 2020 года в интервью корреспонденту Infopro54 председатель совета директоров ООО «Автовокзал — Главный», депутат горсовета Новосибирска Андрей Гудовский. — Но для этого нужно было выполнять очень много дополнительных требований. Оценив свои возможности на фоне пандемии, мы поняли, что «Боливар не выдержит двоих», поэтому старый автовокзал было решено закрыть.

В апреле 2021 вице-мэр Анна Терешкова анонсировала размещение в здании креативных кластеров и арт-пространств.

— Ведутся переговоры с собственниками автовокзала, потому что в этом объекте много долей принадлежат муниципалитету, — сообщала вице-мэр.

Автовокзал на Красном проспекте перестал работать в 2020 году.

 

Ранее редакция сообщала о возможных изменениях логистики междугородных перевозок.

Фото из архива редакции

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : офисная недвижимость инвестиции Автовокзал в Новосибирске


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