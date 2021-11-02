Мэрия банкротит «Нашу школу»

В Арбитражном суде Новосибирской области сейчас находятся на рассмотрении два иска мэрии Новосибирска к АНО Общеобразовательный комплекс Школа-сад «Наша школа». Одно из заявлений, как следует из информации суда, поступило 2 ноября в рамках гражданского иска на сумму 1,9 млн рублей. Детали иска на сайте суда не раскрываются. Ранее, 28 октября, мэрия направляла еще один иск в отношении «Нашей школы», в котором муниципалитет требует признать образовательную организацию банкротом. Цена вопроса — 4,4 млн рублей.

Стоит напомнить, «Наша школа» и мэрия Новосибирска сотрудничают в рамках концессионного соглашения, предполагавшего реконструкцию под нужды образовательного учреждения нескольких зданий по улице Зыряновской в Октябрьском районе. Камнем преткновения города и концессионера стал проезд техники к строительной площадке, против которого восстали собственники ближайших жилых домов. В результате строительные работы заглохли на стадии сноса нескольких старых построек и рытья котлована, что зафиксировали аудиторы городской контрольно-счетной палаты по итогам проверки. При этом организация продолжала вести образовательную деятельность, регулярно получая на это разрешение специальной комиссии по линии Рособрнадзора. Ранее суд отказал в иске мэрии о расторжении концессии.

По итогам заседания постоянной комиссии горсовета Новосибирска по контролю за работой органов исполнительной власти в сентябре 2021 года было принято решение: дать сторонам соглашения годовую отсрочку для того, чтобы утрясти условия соглашения и при этом «не кантовать» учащихся, у которых к тому времени начались занятия. При этом обе стороны — представители и руководства муниципалитета и компании-концессионера — в ходе заседания комиссии заявляли о готовности сотрудничества при соблюдении каждой из сторон ряда обязательств.

Напомним, в Новосибирске готовится к реализации еще одна школьная концессия, в рамках которой ГК «Просвещение» планирует построить шесть общеобразовательных школ на улицах Выборной, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах. В конце октября депутаты областного заксобрания раскритиковали предложения инвестора и работу профильных подразделений регионального правительства, из-за чего рассмотрение вопроса о реализации соглашения, не согласованного ключевыми министерствами, не было вынесено на октябрьскую сессию.