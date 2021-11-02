Муниципальное предприятие банкротит «мусорного» подрядчика

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» о признании банкротом ООО «Айсберг» (ул. Серебренниковская, 37) — компании-субподрядчика, специализирующейся на вывозе бытовых отходов. Как следует из информации на сайте суда, цена вопроса — 7,2 млн рублей.

По данным Seldon.Basis, совладельцем «Айсберга» является питерская предпринимательница Ирина Волкова (бывший руководитель компании) и АО «ТРЕСТ №37 ЛЕНИНГРАДСПЕЦСТРОЙ» (по 50%). Чистая прибыль компания за 2020 год составила 890 тысяч рублей (в 2019-м — 14,2 млн), выручка — 912,5 млн рублей (423,2 млн).

Напомним, что у компании с аналогичным названием образовалась задолженность на 30 млн рублей перед муниципальным предприятием и в Сузунском районе Новосибирской области. Это послужило поводом для обращения депутатов Сузунского райсовета к своим коллегам областного уровня, раскритиковавших профильного министра регионального правительства и компанию-регоператора ООО «Экология-Новосибирск» за неудовлетворительное состояние в «мусорной» сфере.

— Оказание коммунальной услуги осуществляется с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, установленную правилами оказания коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и частных домах, — говорилось в обращении сузунских депутатов. — Вывоз ТКО, в том числе и по частному сектору в рабочем поселке Сузун, происходит со значительным отставанием от графика. На текущий момент отставание — 10 дней. Требования об оплате за услуги по вывозу ТКО предъявляются жителям р.п. Сузун в срок и в полном объеме. Мусор с пункта временного накопления в р.п. Сузун на полигон в г. Черепаново вывозится крайне нерегулярно, не чаще 1 раза в квартал.

Со своей стороны, «Экология-Новосибирск» от данной ситуации открещивалась, заявляя о непричастности к взаимоотношениям «Айсберга» с местным коммунальным предприятием.

Что касается областного центра, то, как уже сообщалось, периодически идут разговоры о том, чтобы «мусорные» полномочия на территории города полностью передать от регоператора МУП «Спецавтохозяйство». Если вначале подобные вещи местные политики — депутаты заксобрания области, горсовета и чиновники мэрии Новосибирска — озвучивали кулуарно, но впоследствии соответствующие заявления делали уже в рамках официальных мероприятий. Губернатор области Андрей Травников неоднократно публично отмечал, что если региональный оператор не исправит предъявленные к его работе замечания, то договор с ним может быть расторгнут до конца 2021 года.