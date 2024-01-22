«У меня самого текли слезы»: грузчик с Хилокского рынка стал народным героем в Новосибирске

Коммунальная авария, произошедшая в левобережье Новосибирска, обнажила не только слабые места в системе теплоэнергетики города, но и показала сильные человеческие стороны жителей мегаполиса.

17 января из-за прорыва теплотрассы на улицы города хлынул кипяток. Парящая вода в считанные секунды заполнила дворы, дороги. Случилось это в самый час пик, когда дети возвращались из школ. На улице крепчал мороз, а под ногами бурлила кипящая река. В это время на месте ЧП случайно оказался Рза Рзаев, обычный грузчик с рынка, который возвращался домой после тяжелой работы.

― Все было окутано паром, ничего совершенно не видно. Люди стояли в страхе и не могли перейти дорогу. Я побежал к каким-то киоскам и ларькам, нашел там паллеты, притащил их и соорудил переход. Но люди стояли и боялись идти, дети плакали. А я уже эту дорогу проверил. Подбежал к малышам и сказал: «Не бойтесь, я всех спасу». Чужих детей не бывает, ― рассказал Infopro54 Рза Рзаев.

А потом мужчина стал подхватывать на руки младшеклассников, стариков и аккуратно, практически наощупь, доставлять их на другую часть улицы. Он даже не замечал, что сам насквозь промочил ноги. В тот момент ему хотелось как можно быстрее переправить паникующих горожан в безопасное место.

― У меня перчатки намокли, рук практически не чувствовал, но это все ерунда. У самого текли слезы, потому что было очень страшно, но нельзя было останавливаться. Я не мог оставить людей в беде, тем более детей. У меня тоже есть дети. Перенес еще учительницу, которая преподавала у моей младшей дочери. Всего где-то 30 человек на руках вынес, ― вспоминает свой поступок наш собеседник.

Мужчина также отметил, что мимо него несколько раз проходили крепкие сибиряки, но почему-то никто не кинулся на помощь. Для него это было удивительно.

― Я воспитан иначе, у меня менталитет такой, что нельзя бросать никого в беде. Да, я не супермен и не богатырь. Мой рост около 160 сантиметров, но силы во мне достаточно, ― говорит Рза.

Спаситель уверен, что не совершил никакого подвига. Но новость и фотографии героя моментально разлетелись по социальным сетям. Люди в комментариях восхищались поступком незнакомца и благодарили его за помощь.

― Я живу в Новосибирске с 2010 года, работаю. Здесь уже моя вторая Родина. Сначала моя семья тоже была тут, но потом жена и дочки вернулись в Азербайджан. Они тоже увидели в интернете эти фотографии с аварии и дочки написали: «Папа, ты – герой». Это самое главное и ценное для меня, ― делится подробностями наш собеседник.

Друзья и коллеги из Новосибирска тоже узнали на снимках в интернете Рзу Рзаева. Они и рассказали о друге журналистам. Корреспондент НГС Анна Скок написала о народном герое материал и случайно узнала, что 19 января Рза отмечал свой 45-летний юбилей. Тогда журналисту и пришла идея дать возможность горожанам отблагодарить спасителя и сделать ему приятный подарок.

― Я не просил никаких денег. По инициативе корреспондента люди сами стали скидывать и так получилась сумма 71524 рубля. Мне приятно за человеческую благодарность, спасибо всем. Но я решил все эти деньги до копейки передать в детский дом для детей-инвалидов. Им нужнее. А для себя и своей семьи я и сам могу заработать, руки-ноги есть, ― считает Рза.

Теперь в социальных сетях грузчик-азербайджанец стал примером для многих сибиряков. Жители города восхищены поступком мужчины и называют его настоящим народным героем.