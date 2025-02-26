Мэрия ищет подрядчика для благоустройства сквера имени Бугакова в Новосибирске

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о том, что мэрия объявила аукцион по выбору подрядчика для проведения работ по благоустройству сквера имени Юрия Бугакова – почётного гражданина Новосибирской области, основателя племзавода «Ирмень».

— Зелёная зона появится в Октябрьском районе, между улицами Кирова и Ипподромской, неподалёку от центра «Сибирь-Хоккайдо», — говорится в сообщении Кудрявцева.

Территорию общественного пространства планируют разделить на несколько зон: для активного и спокойного отдыха. Здесь появится скейт-парк, велодорожки, детские площадки, лужайки для пикников, кинотеатр под открытым небом, зона для выгула собак и прогулочные аллеи, украшенные зелёными насаждениями. Зимой здесь будут работать каток и пункт проката инвентаря.

Дизайн-проект уже прошёл общественные обсуждения. Подрядчик будет определён 18 марта. Стартовая цена контракта составляет 205,4 млн рублей.

Юрий Бугаков родился в 1938 году в Новосибирске. Он окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт и переехал в село Верх-Ирмень, где занял должность заместителя председателя колхоза. Позже он возглавил колхоз «Большевик», на базе которого был создан племзавод «Ирмень».

Бугаков был избран депутатом областного парламента в пяти созывах: первом, третьем, четвёртом, пятом и шестом. В декабре 2020 года он ушёл из жизни.

Ранее редакция сообщала о том, что госэкспертиза одобрила первую часть проекта парка имени Бугакова в Новосибирске. В феврале состоится тендер по выбору подрядчика для выполнения работ.