Компания «Роскосмоса» остановила торги по модернизации новосибирских трамваев

Подведение итогов торгов по выбору подрядчика для модернизации новосибирских трамваев приостановлено. АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (Челябинская область) подало жалобу в ФАС. В заявлении представитель компании отмечает, что АО «УКВЗ» направило заказчику запрос на разъяснение положений закупочной документации по вопросу выявленных несоответствий в техническом задании. В частности, заявитель интересуется на каком основании к участию в процедуре закупки допущены участники-организации, не имеющие учтенных копий конструкторской документации и согласованной с предприятием разработчиком методики проведения капитально-восстановительного ремонта.

— Считаем, что проведение капитально-восстановительных работ технически сложного устройства (трамвайного вагона) без наличия официально утвержденной конструкторско-технической документации завода-изготовителя может привести к нарушению технических требований, отклонению от первоначальной конструкции и могут привести к повторным ремонтным работам в связи с устранением допущенных нарушений, а также нарушения технических требований к конструкции могут создать угрозу безопасности пассажиров, — заявили в компании.

Представитель «Усть-Катавский вагоностроительный завод» обратился к ФАС, чтобы определить является ли решение заказчика — муниципального предприятия Новосибирска — нарушением антимонопольного законодательства.

— АО «УКВЗ» полагает, что вышеуказанные действия МКП «Горэлектротранспорт» по сути являются попыткой искусственной легализации фактического ограничения конкуренции, — подчеркнул представитель заявителя.

Напомним, тендер по выбору подрядчиков для выполнения работ по проведению модернизации трамвайных вагонов модели 71-605, 71-608, 71-619, ЛМ-99 различных модификаций МКП «Горэлектротранспорт» объявил в начале февраля 2025 года. Стартовая цена контракта составляла 450 млн рублей. За эти деньги победитель должен будет модернизировать 9 трамваев до конца 2025 года. Кроме того, он должен использовать новый кузов строго оговоренной модификации. Судя по документации торгов, на них была подана одна заявка и компания была признана победителем. Сейчас определение поставщика приостановлено.

В предыдущие годы в аналогичных тендерах принимало участие только совместное российско-белорусское предприятие ООО «БКМ Сибирь». За модернизацию 20 трамваев в 2024 году город заплатил 900 млн рублей. Благодаря сотрудничеству с «БКМ Сибирь» в городе уже обновлено 40 % трамвайного парка.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025-2026 годах город планирует получать по 20 модернизированных вагонов в год.

Напомним, АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени Кирова» входит в ОАО «Объединённая ракетно-космическая корпорация» (ОРКК, госкорпорация «Роскосмос»). В 2017 году представители корпорации предлагали мэрии Новосибирска трамвайную концессию при реализации которой планировалось использовать продукцию завода. По данным сервиса Контур Фокус, в 2024 году выручка «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени Кирова» составила 3,6 млрд (+87%), чистый убыток — 308,5 млн.

Ранее редакция сообщала о том, что новые кузова трамваев регион заказывал в Белоруссии, а затем они поступали на «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод».