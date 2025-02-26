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Компания «Роскосмоса» остановила торги по модернизации новосибирских трамваев

  • 26/02/2025, 15:30
Автор: Юлия Данилова
Компания «Роскосмоса» остановила торги по модернизации новосибирских трамваев
Производитель трамваев считает, что «Горэлектротранспорт» нарушил антимонопольное законодательство

Подведение итогов торгов по выбору подрядчика для модернизации новосибирских трамваев приостановлено. АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (Челябинская область) подало жалобу в ФАС. В заявлении представитель компании отмечает, что АО «УКВЗ» направило заказчику запрос на разъяснение положений закупочной документации по вопросу выявленных несоответствий в техническом задании. В частности, заявитель интересуется на каком основании к участию в процедуре закупки допущены участники-организации, не имеющие учтенных копий конструкторской документации и согласованной с предприятием разработчиком методики проведения капитально-восстановительного ремонта.

—  Считаем, что проведение капитально-восстановительных работ технически сложного устройства (трамвайного вагона) без наличия официально утвержденной конструкторско-технической документации завода-изготовителя может привести к нарушению технических требований, отклонению от первоначальной конструкции и могут привести к повторным ремонтным работам в связи с устранением допущенных нарушений, а также нарушения технических требований к конструкции могут создать угрозу безопасности пассажиров, — заявили в компании.

Представитель «Усть-Катавский вагоностроительный завод» обратился к ФАС, чтобы определить является ли решение заказчика — муниципального предприятия Новосибирска — нарушением антимонопольного законодательства.

— АО «УКВЗ» полагает, что вышеуказанные действия МКП «Горэлектротранспорт» по сути являются попыткой искусственной легализации фактического ограничения конкуренции, — подчеркнул представитель заявителя.

Напомним, тендер по выбору подрядчиков для выполнения работ по проведению модернизации трамвайных вагонов модели 71-605, 71-608, 71-619, ЛМ-99 различных модификаций МКП «Горэлектротранспорт» объявил в начале февраля 2025 года. Стартовая цена контракта составляла 450 млн рублей. За эти деньги победитель должен будет модернизировать 9 трамваев до конца 2025 года. Кроме того, он должен использовать новый кузов строго оговоренной модификации. Судя по документации торгов, на них была подана одна заявка и компания была признана победителем. Сейчас определение поставщика приостановлено.

В предыдущие годы в аналогичных тендерах принимало участие только совместное российско-белорусское предприятие ООО «БКМ Сибирь». За модернизацию 20 трамваев в 2024 году город заплатил 900 млн рублей.  Благодаря сотрудничеству с «БКМ Сибирь» в городе уже обновлено 40 % трамвайного парка.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025-2026 годах город планирует получать по 20 модернизированных вагонов в год.

Напомним, АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени Кирова» входит в ОАО «Объединённая ракетно-космическая корпорация» (ОРКК, госкорпорация «Роскосмос»). В 2017 году представители корпорации предлагали мэрии Новосибирска трамвайную концессию при реализации которой планировалось использовать продукцию завода. По данным сервиса Контур Фокус, в 2024 году выручка «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени Кирова» составила 3,6 млрд (+87%), чистый убыток — 308,5 млн.

Ранее редакция сообщала о том, что новые кузова трамваев регион заказывал в Белоруссии, а затем они поступали на «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод». 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : ФАС торги модернизация трамваев


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