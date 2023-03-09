Мэрия Кемерова объявила торги на ремонт Кузбасского моста

Мэрия Кемерова потратит на ремонт одного из главных мостов города — Кузбасского моста — более 2,6 млрд. рублей. Об этом сообщает сайт госзакупок. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 марта, работы на объекте должны стартовать 8 апреля и завершиться 31 октября 2025 года.

Отремонтировать подрядчику предстоит как сам мост, так и два путепровода (через Притомский проспект и через Колхозную улицу), а также подъездные пути к мосту на левом и правом берегах Томи. Как указано в документах, намечена посадка кустарников-саженцев в живую изгородь (пузыреплодник и спирея), посадка деревьев и кустарников (яблоня и ель). Также в документах приведены варианты архитектурной подсветки моста через реку Томь и путепровода через проспект Притомский.

Кузбасский мост — это шестиполосный мост через реку Томь, соединяющий Ленинский район с Рудничным районом города Кемерово. Является частью улицы Терешковой и автомобильной дороги федерального значения М53 «Сибирь» Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск. Строительство моста началось в 1972 году. Сдача в эксплуатацию состоялась в 1981 году.

Ранее редакция сообщала о том, что Димитровский мост снова ремонтируют.