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ВОИР озвучило самые интересные изобретения, созданные с начала текущего года

  • 09/03/2023, 11:33
Автор:
medium
Одно из них связано с производством животного белка из растительных отходов, уточнили эксперты.

В пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) сообщили RT о заслуживающих внимания изобретениях, которые появились с начала 2023 года.

Одно из них связано с производством животного белка из растительных отходов, уточнили в обществе.

— Сырьём могут служить фуражное зерно, отходы растениеводства, древесные опилки, — пояснили специалисты.

В России технология позволит наладить собственное производство пищевых продуктов, кормов для животных и рыб.

Кроме того, изобретатели создали биоразлагаемый сорбент для сельского хозяйства «Твёрдая вода».

Отмечается, что 1 г вещества в состоянии удержать до 500 мл воды, что стремительно повышает урожайность сельхозпродукции, особенно на территориях, где сухой климат, и в зонах рискованного земледелия. Вещество может выполнять свою функцию сроком до десяти лет, после этого оно разлагается, но при этом не наносит никакого вреда плодородной почве.

Специалисты уточнили, что использовать его можно для производства гигиенических средств и памперсов.

— Производимые сегодня сорбенты широкого потребительского применения не являются биоразлагаемыми, что создаёт дополнительную экологическую нагрузку, — добавили в обществе.

Также в пресс-службе упомянули разработанные российскими изобретателями «триботехнические составы», которые призваны снижать степень износа и восстанавливать поверхности трения в машинах и механизмах авто- и железнодорожного транспорта. Следует отметить, что одной обработки двигателя таким составом хватает на 50 тыс. км пробега. А эффект после применения заметен уже через 500 км пробега.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые создали уникальный лазер для биомедицины.

Фото: freepik.com — фрипик

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Рубрики : Технологии Наука

Регионы: Россия

Теги : ученые-изобретатели новые технологии научные изобретения


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