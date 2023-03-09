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Трамвайные пути на Сибиряков-Гвардейцев отремонтирует «Служба пути»

  • 09/03/2023, 12:57
ремонт трамвайных путей
Компания стала единственным участником аукциона.

Ремонт участка трамвайного пути по ул. Сибиряков-Гвардейцев от железнодорожного путепровода до площади Кирова в Кировском районе Новосибирска протяженностью 3100 метров одиночного пути или 1,5 км строительной длины выполнит ООО «Служба пути». Заказчиком выступает МКП города Новосибирска «Горэлектротранспорт». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно протоколу подведения итогов определения подрядчика, компания стала единственным участником аукциона. Определение подрядчика признано несостоявшимся, а контракт заключен с единственным участником. Работы будут выполнены за 67,8 млн рублей. Подрядчик должен приступить к работам 3 апреля и закончить их (за исключением послеосадочного ремонта открытых участков пути) до 31 октября 2023 года. Послеосадочный ремонт согласно графику намечен на период с 1 по 31  мая 2024  года.

Проектом предусмотрено устройство трех автомобильных переездов — на пересечении улицы Сибиряков-Гвардейцев с улицей Северный проезд, напротив выезда с территории филиала №2 «Кировский троллейбусный» МКП «ГЭТ» (улица Сибиряков-Гвардейцев, 49) и в районе о.п. «Индустриальная» (напротив здания по адресу улица Сибиряков-Гвардейцев, 51/1). Кроме того, проектом предусмотрено строительство трех пешеходных переходов — на пересечении улицы Сибиряков-Гвардейцев с улицей Северный проезд и в районе остановочных пунктов «Индустриальная» и «Торговый город «Левобережный». Закрывать или ограничивать трамвайное движение на время ремонтов не планируют.

— Ремонт пути производится при бесперебойном движении трамваев, с выполнением основных работ днем и ночью. Работы, организуют поточным способом, при котором рабочие выполняют одну или несколько объединенных операций, передвигаясь вдоль пути. По фронту работ рабочих распределяют таким образом, чтобы максимально использовать механизмы и обеспечить минимальные сроки выполнения работ, — говорится в техническом задании.

Отмечается, что помимо строительства новых трамвайных путей, подрядчик должен взять на себя строительство водоотводных сооружений, а также ремонт тротуаров и восстановление благоустройства на въезде в депо.

По данным Seldon.Basis,  ООО «Служба пути» создана в 2014 году. Основной вид деятельности по ОКВЭД — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Учредитель компании — Виктор Шипицын. Уставной капитал —10 тысяч рублей. Директор — Дмитрий Шипицын. В 2021 году выручка компании составила 78,6 млн руб. (+74%), чистая прибыль — 1,7 млн руб. (-68%). Компания в основном выступает в качестве поставщика, но гос. контракты составляют незначительную долю в выручке компании, возможно компания ориентирована на коммерческие поставки. В реестр недобросовестных поставщиков не включалась.

 

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск приобретет новые трамваи при поддержке области. 

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Рубрики : Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : торги Горэлектротранспорт ремонт трамвайных путей


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