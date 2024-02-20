Подрядчики отказываются предоставлять технику для уборки снега в Новосибирске

В течении минувшей недели для уборки города привлекалось до 540 единиц спецтехники, из которых 423 — спецтехника ДЭУ города, 107 — подрядных организаций. Кроме того, использовалось до 40 единиц техника подрядных организаций, которые привлекали администрации районов. Об этом доложил на аппаратном совещании в мэрии начальник управления автомобильных дорог Сергей Эпов.

За неделю с проезжей части города убрано 180 тысяч кубометров снега, 116 тысяч вывезено на снегоотвалы. За минувшие сутки убрано 3,5 тысячи тонн снега.

И.о. мэра Олег Клемешов поинтересовался, на каком основании подрядчики отказываются от исполнения взятых на себя по контракту обязательств.

— Всем подрядчикам предъявлены претензии, так как по контракту у них нет ограничений по погодным условиям и они обязаны предоставлять технику. К сожалению, у нас еще остались компании, которые выходят на контракты, но в такие периоды нас подводят, — пояснил Сергей Эпов.

Олег Клемешов потребовал активизировать работу с такими подрядчиками: выписывать штрафы, расторгать контракты, вносить их в черный список.

— Не хочет, не может, сломался — нас не интересует. Есть контракт по которому техника должна нам предоставляться в нужном объеме, — предупредил и.о. мэра.

Он также поинтересовался с чем связано резкое уменьшение вывоза снега до 3,5 тысяч в сутки. Эпов пояснил, что основная часть снежных валов с улиц города убрана. Сейчас снег вывозится с газонов. Он также отметил, что техника вчера не работала из-за низких температур.

— О каких температурах вы говорите? Нам обещали ночью -30, а было -25-26 градусов. Вполне комфортная температура для вывоза снега. Необходимо зачищать радиусы, тротуары, островки безопасности днем и готовить снег для вывоза, а ночью убирать его из города. Ставьте задачу перед руководителями подразделений и подрядчиками, —потребовал Клемешов.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска ищет спецтехнику для вывоза снега из города.