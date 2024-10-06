Компания из Новосибирска регистрирует «корм для квадроберов»

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Корм для квадроберов». Его регистрирует компания «Пет-Агро» из Новосибирска. Компания занимается производством кормов для животных.

— Этот корм является расширением нашей продуктовой линейки. В ближайшее время мы планируем разместить товар на маркетплейсах и в зоомагазинах, — сообщил основатель компании Антон Мягков.

Он пояснил, что продукт по форме будет похож на корм для животных, но будет отличаться по составу и вкусу.

Судя по сообщению, поступившему в редакцию Infopro54, заявка на регистрацию товарного знака подана 4 октября. В заявке не уточняется, рассчитан этот корм для употребление человеком, или компания решила сыграть на популярной в обществе теме, эпатировать общественность и это маркетинговый ход для привлечения внимания к продукту для животных. На момент публикации материала редакции Infopro54 не удалось дозвониться до собственника компании, чтобы получить комментарий по этим вопросам.

Стоит отметить, что на маркетплейсах уже можно встретить продукт, который позиционируется как корм для квадроберов. Он относится к сухим завтракам, а также снэкам- соленым закускам. Корм на маркетплейсе продвигает частный предприниматель из Оренбургской области. Комментарии от посетителей маркетплейса к продукту достаточно едкие и стебные:

Гипоалергенный есть? Не дай бог шерсть выпадет.

Подскажите, КвадроНаполнитель для лотков когда в продаже будет?

До какого уровня IQ квадробера можно давать корм? 50? 70? А то вдруг уровень немного повысится и станет хоббихорсером…

Я стал квадробером вместе с женой. Как скоро ассортимент расширится до борща, гренок, пюре?

Не исключено, что вопросы в карточке продукта, а также ответы на них также являются частью маркетинговой компании.

По данным Seldon.Basis, ООО «Пет-Агро» создана в 2022 году. Уставный капитал 500 тысяч рублей. Выручка компании в 2023 году составила 22,16 млн рублей, чистая прибыль — 375 тысяч. Владельцем компании является Антон Мягков. В настоящее время он также является совладельцем ООО «УК 114 Ремонтный завод» (55,55%). На площадке завода зарегистрирована компания по производству кормов.

Напомним, в мае родители Новосибирска забили тревогу. В соцсетях начала появляться информация о том, что дети массово подражают животным и едят кошачий корм.

Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это неофициальный вид спорта, в котором люди перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Люди во время занятий используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков, кошек и других представителей фауны. На движение обратила внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ее зацепили сообщения в сети, где призывали к расправе над последователями квадроберства. Депутат Яна Лантратова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») на минувшей неделе заявила о том, что в Госдуме начали разрабатывать законопроект о запрете «пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства».

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирцы раскритиковали женщину, выгуливающую ребенка на поводке.