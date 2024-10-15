Мэрия Новосибирска оказала финансовую помощь двум проектам

По информации департамента инвестиций, потребительского рынка инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, в рамках муниципальной программы по поддержке малого и среднего бизнеса и инновационной деятельности, финансовая помощь была оказана двум проектам: решения для автоматизации ручных трудозатрат в городском хозяйстве и обеспечение доступности для людей с инвалидностью в Концертном комплексе имени В. Маяковского.
По словам Ивана Рапацевича, руководителя проекта «РОБКОМ», в городе существует высокая потребность в оперативной уборке территорий в любое время года. Новосибирские ученые создали беспилотную гусеничную платформу для уборки улиц.
— Это новшество ускорит процесс чистки тротуаров, стоянок и остановок, при этом будет требоваться всего один уборщик вместо 10-15, что особенно актуально зимой. Платформа компактна и тихая, что значительно облегчит движение по городу, — добавил он.
С 2022 года Городская дирекция творческих программ занимается созданием условий для посетителей с ограниченными возможностями в Концертном комплексе. Будет приобретён мобильный подъемник для инвалидов, который можно удобно хранить и использовать по необходимости.
Фото из архива Infopro54. Автор фото: Татьяна Краснова
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