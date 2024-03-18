Мэрия Новосибирска подала несколько исков в региональному минфину

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило три иска мэрии города Новосибирска к Новосибирской области в лице министерства финансов и налоговой политики. Исковые требования к правительству на 4,941 млн рублей, 4,694 млн рублей и 7,382 млн рублей (общая сумма — более 17 млн рублей).

Исковые заявления появились в картотеке Арбитражного суда 18 марта. Конкретика по искам не представлена.

Стоит отметить, что это уже не первые иски мэрии к региональному минфину. в 2021 и 2022 годах Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворял иски мэрии города к министерству о взыскании средств, потраченных на приобретении квартир для семей, в которых проживают инвалиды.

Ранее редакция сообщала, что суд отказал «Экологии-Новосибирск» в компенсации за расторжение концессии.