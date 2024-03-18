Никита Кологривый организовал собственную фан-встречу в Новосибирске

Актер Никита Кологривый собрал сходку фанатов после скандала на кинофестивале в Новосибирске. Но на этот раз его подвела собственная непунктуальность. Преданным поклонникам пришлось ждать два часа, чтобы увидеть актера.

Напомним, что на малую родину актер прилетел для участия в фестивале кино «Семейные традиции» (16+). 17 марта после вечерней пресс-конференции у него возник конфликт с администрацией кинотеатра «Победа». Из-за этого он покинул кинотеатр, но потом вернулся. Там он пообещал, что сам найдет пространство и пообщается со всеми желающими.

Встреча происходила 17 марта на «Гастрокорте». Прийти мог любой, кто знаком с творчеством актера. Таких набралось около ста человек. Люди прождали Кологривого около двух часов. В своем телеграмм-канале Никита рассказал, что опоздал из-за записи интервью.

Ранее редакция сообщала о том, что Никита Кологривый раскритиковал новосибирский кинематограф.