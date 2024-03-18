Анна Терешкова восхитилась своим славянским нарядом на Масленицу

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выразила свое восхищение и благодарность дизайнеру Виктору Феоктистову за создание русского наряда.

― Хочу выразить огромную благодарность талантливому новосибирскому дизайнеру Виктору Феоктистову за создание для меня такого замечательного русского наряда! Я очень хочу, чтобы мы чаще носили одежду наших талантливых дизайнеров и модельеров, ― написала Терешкова на своей странице в Телеграм-канале.

Чиновница, которая славится в городе хорошим вкусом, появилась в этом наряде во время празднования Масленицы, 17 марта.

Виктор Феоктистов, по мнению искусствоведов, входит в десятку лучших художников-модельеров России. Он создавал образы для известных российских актрис, таких как Нона Мордюкова, Надежда Румянцева и Лидия Смирнова.

Ранее редакция сообщала о том, что вице-мэр Новосибирска поделилась своим студенческим фото.