Мэрия Новосибирска подала несколько исковых требований к «Сибсельмашу»

На сайте арбитражного суда Новосибирской области появилось четыре новых иска мэрии Новосибирска к ОАО НПО «Сибсельмаш» на общую сумму около 1 млн рублей. Суть исков пока не детализируется, даты их рассмотрения еще не назначены

Напомним, завод находится в процедуре банкротства с 2011 года, а в октябре 2012 года предприятие было признано банкротом и было открыто конкурсное производство. Кредиторская задолженность предприятия превышает миллиард рублей. Основными кредиторами «Сибсельмаша» ранее назывались ФНС РФ — 32,29%, мэрия Новосибирска — 13,41%, ООО «Торговый дом «НПО Сибсельмаш» — 27,37% (контролируется ООО «РТ- Капитал»), ООО «Приборы-Т» — 16,7%.

В торгах по продаже предприятия единым лотом, состоявшихся осенью 2020 года, выиграло ООО «Банкротфорум», предложившее 505 млн. рублей. Второй участник — АО «НПО «Курганприбор» — с этим решением не согласилось и начало оспаривать результаты. В сентябре 2021 Арбитражный суд Западно – Сибирского округа подтвердил решение предыдущих инстанций, которые отказали в признании недействительными результатов торгов по продаже имущества обанкротившегося завода.

В декабре 2020 года на пресс-конференции мэр Новосибипска Анатолий Локоть сообщал:

— У нас еще не было встречи с новым собственником АО НПО «Сибсельмаш». Но мы ее планируем, так как для нас это важный вопрос. Для города «Сибсельмаш» — знаковый объект, в том числе с точки зрения экономического потенциала, заложенного в площадке. Мы планируем провести рабочую встречу. Будем стараться понять друг друга.

ОАО «НПО «Сибсельмаш» включено в число предприятий оборонно-промышленного комплекса, принадлежащего госкорпорации «Ростех». Площадь промплощадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» составляет около 104 га, на ней расположены 129 объектов недвижимого имущества площадью 461 тысячи кв. м (44% зданий имеют хорошее техническое состояние, 23% — аварийное), линейные объекты, а также теплоэлектростанция.