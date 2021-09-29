Пандемия ударила по сердцу: новосибирцы стали чаще умирать от сердечно-сосудистых заболеваний

— Сейчас мы начали пожинать плоды, семена которых были посеяны в 2020 году в связи с пандемией. В прошлом году в Новосибирской области на 10-15% снизилось количество плановых посещений врачей-кардиологов и сосудистых хирургов в амбулаторном звене. В среднем по Сибири — на 30%. Сейчас все пациенты, не попавшие на плановый прием к специалисту, попадают к нам на оперативное лечение либо в более тяжелом состоянии, либо со свершившимся острым сосудистым событием, — сообщил на пресс-конференции главный сердечно-сосудистый хирург регионального Минздрава, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Дмитрий Астапов.

По его словам, все это мешает большинству регионов РФ достичь целевых показателей, прописанных в нацпроекте «Здравоохранение».

Кроме того, в связи с перепрофилированием лечебных учреждений в ковидные госпитали, в том числе отделений сосудистой хирургии, в регионе на 10-20% снизилось оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП). Объем экспортных медицинских услуг сократился в 10 раз, и, по оценкам медиков, в 2021 году доковидных показателей по приему зарубежных пациентов достичь не удастся.

Главный кардиолог Министерства здравоохранения Новосибирской области, заведующий отделением Новосибирского областного клинического кардиологического диспансера Сергей Зенин также констатировал, что актуальность сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них в последние два года несколько прирастает. Он тоже связал эту динамику с отказом пациентов, которые боятся поступать в стационары, посещать поликлиники, опасаясь заразиться ковидом. Поэтому в стационары привозят наиболее тяжелых пациентов

В результате в 2018 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 100 тысяч населения в Новосибирской области составляла 573,6 человека, в 2020 году — 620, а в 2021 — чуть более 700. В 2019 году 2,8% от общего количества умерших в регионе — от заболеваний органов дыхания, в 2020 году — 4,5%. Количество смертей от болезней системы кровообращения выросло с 48 до 49,9%.

— Это существенно выше, чем нам бы хотелось. Но в некоторых регионах Сибири рост сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них гораздо выше, например в Кемерове. Это связано с тем, что ковид-инфекция затрудняет оказание кардиологической помощи, приводит к появлению осложнений, — поясняет Зенин. — Мы очень боимся заболеть онкологическим заболеваниями, коронавирусом, но основное количество жизней сегодня уносят кардиологические патологии.

Профессор Новосибирского государственного медицинского университета, председатель регионального отделения Российского медицинского общества по артериальной гипертонии Давыд Яхонтов обращает внимание еще на одну статистику, собранную на мировом уровне: среди больных, которые были госпитализированы с ковидом, у 53% — гипертония и сердечно-сосудистые заболевания, у 23% — сахарный диабет.

— Ковид у гипертоников резко увеличивает вероятность осложнений, создает проблемы в диагностике и лечении. Плюс статистика показывает, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, даже в течение 1,5 лет после выздоровления получают повышенные риски по развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому нужно быть осторожными и беречь себя после выздоровления от ковида, — предупреждает врач.

— Этим пациентам предоставляется бесплатное лекарство — 24 препарата из списка. Если его принимать правильно, соблюдать рекомендации врача, то в течение первого года количество повторных катастроф снижается до 30%, — поясняет Зенин.

При этом Сергей Зенин напомнил, что в регионе активно развивается система оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас помощь при острых сердечных катастрофах оказывают двенадцать первичных сосудистых отделений и четыре сосудистых центра. В октябре будет открыт пятый (на базе ЦКБ СО РАН), а до конца года — шестой (на базе областного кардиологического центра). Кроме того, сегодня на уровне региона принято решение продлить сроки оказания бесплатной медикаментозной помощи пациентам с высоким риском ССЗ (недавно перенесенный инфаркт, ишемический инсульт, операции на сердце) с одного года до двух лет.

По его словам, в октябре региональный Минздрав также планирует подписать приказ о новой схеме работы с пациентами с хронической сердечной недостаточностью. Она будет включать в себя три вида помощи: в поликлиниках, в центрах второго уровня и центре третьего уровня — кардиодиспансере.

— Если в городе заработают все шесть региональных сосудистых центров, то все новосибирцы из любых районов города с острым сердечным синдромом смогут оперативно попасть в лечебные учреждения, где им окажут необходимую помощь, — уверен Сергей Зенин.

Участники пресс-конференции также рекомендовали мужчинам после 40 лет и женщинам после 45 лет регулярно проходить обследование сердца: ЭКГ, УЗИ и т. д., чтобы вовремя уловить изменения и обратиться к медикам.