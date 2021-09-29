Рекламодателям

Пандемия ударила по сердцу: новосибирцы стали чаще умирать от сердечно-сосудистых заболеваний

  • 29/09/2021, 16:13
Автор:
Новости Новосибирска
Это следствие сокращения количества плановых приемов пациентов в медучреждениях во время пандемии.

— Сейчас мы начали пожинать плоды, семена которых были посеяны в 2020 году в связи с пандемией. В прошлом году в Новосибирской области на 10-15% снизилось количество плановых посещений врачей-кардиологов и сосудистых хирургов в амбулаторном звене. В среднем по Сибири — на 30%. Сейчас все пациенты, не попавшие на плановый прием к специалисту, попадают к нам на оперативное лечение либо в более тяжелом состоянии, либо со свершившимся острым сосудистым событием, — сообщил на пресс-конференции главный сердечно-сосудистый хирург регионального Минздрава, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Дмитрий Астапов.

«Узкие» специалисты принимают, но записаться нельзя

«Узкие» специалисты принимают, но записаться нельзя

По его словам, все это мешает большинству регионов РФ достичь целевых показателей, прописанных в нацпроекте «Здравоохранение».

Кроме того, в связи с перепрофилированием лечебных учреждений в ковидные госпитали, в том числе отделений сосудистой хирургии, в регионе на 10-20% снизилось оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП). Объем экспортных медицинских услуг сократился в 10 раз, и, по оценкам медиков, в 2021 году доковидных показателей по приему зарубежных пациентов достичь не удастся.

Главный кардиолог Министерства здравоохранения Новосибирской области, заведующий отделением Новосибирского областного клинического кардиологического диспансера Сергей Зенин также констатировал, что актуальность сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них в последние два года несколько прирастает. Он тоже связал эту динамику с отказом пациентов, которые боятся поступать в стационары, посещать поликлиники, опасаясь заразиться ковидом. Поэтому в стационары привозят наиболее тяжелых пациентов

В результате в 2018 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 100 тысяч населения в Новосибирской области составляла 573,6 человека, в 2020 году — 620, а в 2021 — чуть более 700. В 2019 году 2,8% от общего количества умерших в регионе — от заболеваний органов дыхания, в 2020 году — 4,5%. Количество смертей от болезней системы кровообращения выросло с 48 до 49,9%.

— Это существенно выше, чем нам бы хотелось. Но в некоторых регионах Сибири рост сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них гораздо выше, например в Кемерове. Это связано с тем, что ковид-инфекция затрудняет оказание кардиологической помощи, приводит к появлению осложнений, — поясняет Зенин. — Мы очень боимся заболеть онкологическим заболеваниями, коронавирусом, но основное количество жизней сегодня уносят кардиологические патологии.

Профессор Новосибирского государственного медицинского университета, председатель регионального отделения Российского медицинского общества по артериальной гипертонии Давыд Яхонтов обращает внимание еще на одну статистику, собранную на мировом уровне: среди больных, которые были госпитализированы с ковидом, у 53% — гипертония и сердечно-сосудистые заболевания, у 23% — сахарный диабет.

— Ковид у гипертоников резко увеличивает вероятность осложнений, создает проблемы в диагностике и лечении. Плюс статистика показывает, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, даже в течение 1,5 лет после выздоровления получают повышенные риски по развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому нужно быть осторожными и беречь себя после выздоровления от ковида, — предупреждает врач.

Сердечников зовут в поликлиники за льготными лекарством

При этом Сергей Зенин напомнил, что в регионе активно развивается система оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас помощь при острых сердечных катастрофах оказывают двенадцать первичных сосудистых отделений и четыре сосудистых центра. В октябре будет открыт пятый (на базе ЦКБ СО РАН), а до конца года — шестой (на базе областного кардиологического центра). Кроме того, сегодня на уровне региона принято решение продлить сроки оказания бесплатной медикаментозной помощи пациентам с высоким риском ССЗ (недавно перенесенный инфаркт, ишемический инсульт, операции на сердце) с одного года до двух лет.

— Этим пациентам предоставляется бесплатное лекарство — 24 препарата из списка. Если его принимать правильно, соблюдать рекомендации врача, то в течение первого года количество повторных катастроф снижается до 30%, — поясняет Зенин.

По его словам, в октябре региональный Минздрав также планирует подписать приказ о новой схеме работы с пациентами с хронической сердечной недостаточностью. Она будет включать в себя три вида помощи: в поликлиниках, в центрах второго уровня и центре третьего уровня — кардиодиспансере.

— Если в городе заработают все шесть региональных сосудистых центров, то все новосибирцы из любых районов города с острым сердечным синдромом смогут оперативно попасть в лечебные учреждения, где им окажут необходимую помощь, — уверен Сергей Зенин.

Участники пресс-конференции также рекомендовали мужчинам после 40 лет и женщинам после 45 лет регулярно проходить обследование сердца: ЭКГ, УЗИ и т. д., чтобы вовремя уловить изменения и обратиться к медикам.

Фото: pixabay.com автор: geralt

939

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : сердечно-сосудистые заболевания плановый прием пандемия коронавирус госпитализация


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Сибири на старте продаж спрос на iPhone 13 в два раза выше, чем был на iPhone 12

29/09/2021, 15:48

Более 90 медалей и орденов житель Омской области пытался вывезти в Китай

27/09/2021, 17:05

Сибирские таможенники выявили более 147 тысяч единиц контрафактной продукции

27/09/2021, 12:50

Бывшего депутата Алтайского края суд обязал вернуть 3,4 млн рублей

24/09/2021, 13:36

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Новации, связанные с искусственным интеллектом, сегодня распространяются по методу сарафанного радио

Все материалы
Лента новостей

Нового начальника погрануправления ФСБ России назначили в Новосибирской области

29/09/2021, 18:42

В Новосибирске запустили производство уникальных стендов для обучения школьников электронике

29/09/2021, 18:02

Город не торопится вернуть участки на Дачном шоссе в собственность

29/09/2021, 17:55

Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по числу предпринимателей, работающих на AliExpress

29/09/2021, 17:22
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Компании МСБ Новосибирской области могут рефинансировать кредиты по ставке от 9% годовых

29/09/2021, 17:58

Предприниматели могут оформить экспресс-кредит на сайте ВТБ

29/09/2021, 17:27

ВТБ узнал самые распространенные причины переезда россиян

29/09/2021, 15:34

Выросли как грибы: о мощном росте ставок по вкладам

28/09/2021, 18:33

Банк «Левобережный» провел для импортеров семинар «ВЭД БЕЗ ФИЛЬТРОВ»

28/09/2021, 17:13

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Цены на новый урожай поползли вверх

Резкого повышения тарифа на тепло не обещают

В Новосибирске продлевают режим повышенной готовности

Как потратить миллиард на дороги?

До конца года в Новосибирске появится научно-технологический парк

Финансы

Пандемия подкорректировала спрос на банковские гарантии

Новосибирцы жалуются на навязывание финансовых продуктов при автокредитовании

В России подорожают макаронные изделия

Почти половина богатых семей региона утратили свою финансовую состоятельность за год пандемии

Новосибирцам стали чаще навязывать паи ПИФов вместо открытия вклада

Политика

Новости Новосибирска

В Новосибирске коммунисты «хоронят» выборы

Анатолий Локоть не покинет Новосибирск

Тайность голосования или техпрогресс?

В горсовете Новосибирска определились с датой слушаний по процедуре отзыва мэра

Лидера фракции ЛДПР вытянули до вице-спикера горсовета

Недвижимость

Новости Новосибирска

ТУАД вложит в собственную инфраструктуру на Планетной 250 млн рублей

Для ремонта моста через Ипподромскую магистраль нашли подрядчика

Застройщика «Новомарусино» «отпустили» из-под стражи

Мэрия ищет инвесторов для «Сибирского кольца»

Новосибирская область не вошла в список регионов, где будут реализованы пилотные проекты КРТ

Технологии

Новости Новосибирска

OpenBio-2021: инновации в биотехнологиях

Новосибирские ученые разрабатывают новую методику выявления генетических отклонений

Суперактуальные темы OpenBio-2021

Противодействие эпидемии ВИЧ в России

Форум OpenBio-2021 стартует 5 октября

Телекоммуникации

Новости компаний

Красному морю – лайк, Адаманскому – отписка: куда летали новосибирцы этим летом

МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»

МегаФон отсеет телефонный спам

МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

Новосибирск вошел в пятерку городов — лидеров спроса на детские гаджеты

Агропром

Новости Новосибирской области

Цены на новый урожай поползли вверх

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Транспорт

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев считают, что одной скидки в 25% для повышения спроса на электрокары недостаточно

Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

В Новосибирске обсудили перспективы создания Юго-Западного транзита

Новосибирское метро опять в пролете

Просто так убрать маршрутки городу не позволяет законодательство

Медицина

Новости Новосибирска

Какова вероятность умереть от внезапной сердечной смерти?

Новосибирские ученые разрабатывают новую методику выявления генетических отклонений

В Октябрьском районе планируют построить центр генетических исследований

Ксенон-терапия: спасение от депрессии и панических атак

Новосибирский санаторий получил две награды федерального уровня

Авто

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Туризм

Новости Новосибирской области

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Ростуризм до конца года запустит продажи по кешбэку на зимний сезон

Общество

Новости Новосибирска

В Новосибирске закрыли еще две газозаправочные станции

При создании ландшафтного каркаса Новосибирска используют французский опыт

Резкого повышения тарифа на тепло не обещают

На ледовой арене начали монтировать витражи

В Октябрьском районе планируют построить центр генетических исследований

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Регистрация на конференцию закончена

×
Наверх в Новости Новосибирска