Участникам СВО из Сибири после переподготовки предложат устроиться на госслужбу

Во всех регионах Сибирского федерального округа начали работать образовательные программы для участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом рассказали в Сибирском окружном информационном центре аппарата полпреда президента России в Сибирском федеральном округе.

Главной целью проекта является содействие профессиональной переподготовке военнослужащих и ветеранов СВО, а также их обучение для дальнейшей работы в органах публичной власти.

— К настоящему моменту в регионах Сибири определены площадки для тестирования участников программ, сформированы Общественные советы по отбору кандидатов в составе ветеранов СВО, руководителей общественных организаций и движений, представителей объединений и ассоциаций работодателей, авторитетных экспертов, — рассказали в пресс-службе.

Программы предусматривают персональное сопровождение каждого участника. Осуществляют наставничество представители органов исполнительной и законодательной власти, руководители промышленных и общественных организаций, эксперты из сферы науки и образования.

Принять участие в программах могут как ветераны боевых действий, так и действующие бойцы, находящиеся в зоне СВО. Выпускники проекта получать возможность трудоустроиться в государственную и муниципальную службу, а также на руководящие должности на предприятиях, а также реализовать свой потенциал в деятельности общественных организаций и движений. Помимо этого, им предложат реализовать свой потенциал в деятельности общественных организаций и движений.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области создан эффективный маршрут содействия занятости участников СВО.