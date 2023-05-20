«Подорожник» поставит в Новосибирске 6 новых остановок общественного транспорта

Департамент инвестиций мэрии Новосибирска провел выездное обследование земельных участков, в границах которых планируется размещение объектов трех инвестиционных договоров, заключенных с ООО «Подорожник-Новосибирск». Речь идет о создании и размещении на остановках общественного транспорта объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания участников дорожного движения, а также обустройства остановок.

— В рамках исполнения обязательств по договорам инвестором уже подготовлены проекты и выполняются работы по изготовлению остановочных навесов и павильонов, — пояснили в департаменте инвестиций. —Уже в текущем году на улицах города появятся 6 комфортных и новых остановочных навесов.

Напомним, в конце ноября 2022 года стало известно, что в мэрии Новосибирска готовятся 28 договоров на создание 56 остановок на территории города. Итоги первого конкурса были подведены в феврале. По итогам трех конкурсов по установке навесов и павильонов в пределах остановочных пунктов «Областная больница», «Ул. Народная», «Завод Торгового оборудования» единственным участником конкурсов признан ООО «Подорожник-Новосибирск» . Кроме этих павильонов с навесами инвестор установит еще три навеса на других остановочных пунктах (всего шесть навесов). Адрес установки: ул. Большевистская, 151

Срок изготовления и размещения остановочных навесов — 6 месяцев с момента заключения инвестиционного договора. А объем вложенных средств составляет более 3,1 млн рублей, в том числе в остановочные навесы не менее 1,6 млн рублей.

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