«Подорожник» поставит в Новосибирске 6 новых остановок общественного транспорта

Департамент инвестиций мэрии Новосибирска провел выездное обследование земельных участков, в границах которых планируется размещение объектов трех инвестиционных договоров, заключенных с ООО «Подорожник-Новосибирск». Речь идет о создании и размещении на остановках общественного транспорта объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания участников дорожного движения, а также обустройства остановок.
— В рамках исполнения обязательств по договорам инвестором уже подготовлены проекты и выполняются работы по изготовлению остановочных навесов и павильонов, — пояснили в департаменте инвестиций. —Уже в текущем году на улицах города появятся 6 комфортных и новых остановочных навесов.
ООО «Подорожник-Новосибирск». Кроме этих павильонов с навесами инвестор установит еще три навеса на других остановочных пунктах (всего шесть навесов). Адрес установки: ул. Большевистская, 151
Срок изготовления и размещения остановочных навесов — 6 месяцев с момента заключения инвестиционного договора. А объем вложенных средств составляет более 3,1 млн рублей, в том числе в остановочные навесы не менее 1,6 млн рублей.
Ранее редакция сообщала, что к Дню Города в Новосибирск придут 20 новых троллейбусов.
Фото из телеграм-канала департамента инвестиций мэрии Новосибирска
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