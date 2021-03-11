Мэрия Новосибирска рассчитывает купить больше жилья для детей-сирот

— Правительство Новосибирской области вносит корректировки в бюджет 2021 года. Надеюсь, что депутаты регионального парламента их примут, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Я привел эти цифры, чтобы вы понимали масштаб проблемы и скорость, с которой она решается, — заявил Локоть. — Предоставление жилья детям-сиротам — это полномочия субъекта федерации, делегированные нам, мы обязаны их исполнять и использовать выделенные деньги строго по назначению. Поправками предложено заложить в бюджет города 2021 года на эти цели еще 390 млн рублей. В итоге мы получим 468 млн рублей. На эту сумму можно купить 294 жилых помещения. Это хорошая подвижка в решении проблемы.

Первая поправка касается предоставления дополнительных средств на расселение детей-сирот. По словам Локтя, сегодня в очереди на жилье в Новосибирске зарегистрированы более 2,5 тысячи получателей этой категории. Для 1,8 тысячи из них очередь уже подошла, и они должны быть обеспечены жильем. При этом в прошлом году город получил из областного бюджета на эти цели 46,6 млн рублей, на которые были приобретены 29 помещений. На 2021 год заложены 78 млн рублей.

При этом мэр отметил, что по федеральным нормативам для покупки жилья детям-сиротам выделяются средства из расчета 48,3 тысячи рублей за кв. м. В Новосибирске рыночная цена сегодня составляет более 63 тысяч за «квадрат».

— Проблема настолько серьезная, что в ближайшее время мы планируем провести совещание с крупными застройщиками, обсудить варианты ее решения. Для того чтобы выполнить план на 2021 год, не хватает около 90 млн рублей. Но возможности решить проблему есть, — подчеркнул мэр.

В рамках корректировок в областной бюджет город также рассчитывает получить 415 млн рублей на строительство школы №54, расположенной на улице Крылова, 18. Здание было признано аварийным и в прошлом году снесено.

— Если эти деньги будут заложены в лимиты, то мы сможем отыграть конкурсную процедуру на строительство школы «под ключ». Вся документация для этого уже подготовлена, — заявил Локоть.

Еще одна поправка — выделение муниципалитету 143 млн рублей на строительство дороги в региональному волейбольному центру.

Поправки в областной бюджет 2021-2024 были рассмотрены на заседании правительства 9 марта и уже направлены в региональный парламент. Комитеты Заксобрания приступили к их рассмотрению. Предполагается, что они будут вынесены на голосование на мартовскую сессию парламента.