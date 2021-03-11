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Мэрия Новосибирска рассчитывает купить больше жилья для детей-сирот

  • 11/03/2021, 14:36
Автор: Юлия Данилова
Мэрия Новосибирска рассчитывает купить больше жилья для детей-сирот
Также муниципалитет надеется получить областное финансирование на строительство школы №54 и дороги к региональному центру волейбола.

— Правительство Новосибирской области вносит корректировки в бюджет 2021 года. Надеюсь, что депутаты регионального парламента их примут, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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Первая поправка касается предоставления дополнительных средств на расселение детей-сирот. По словам Локтя, сегодня в очереди на жилье в Новосибирске зарегистрированы более 2,5 тысячи получателей этой категории. Для 1,8 тысячи из них очередь уже подошла, и они должны быть обеспечены жильем. При этом в прошлом году город получил из областного бюджета на эти цели 46,6 млн рублей, на которые были приобретены 29 помещений. На 2021 год заложены 78 млн рублей.

— Я привел эти цифры, чтобы вы понимали масштаб проблемы и скорость, с которой она решается, — заявил Локоть. — Предоставление жилья детям-сиротам — это полномочия субъекта федерации, делегированные нам, мы обязаны их исполнять и использовать выделенные деньги строго по назначению. Поправками предложено заложить в бюджет города 2021 года на эти цели еще 390 млн рублей. В итоге мы получим 468 млн рублей. На эту сумму можно купить 294 жилых помещения. Это хорошая подвижка в решении проблемы.

При этом мэр отметил, что по федеральным нормативам для покупки жилья детям-сиротам выделяются средства из расчета 48,3 тысячи рублей за кв. м. В Новосибирске рыночная цена сегодня составляет более 63 тысяч за «квадрат».

— Проблема настолько серьезная, что в ближайшее время мы планируем провести совещание с крупными застройщиками, обсудить варианты ее решения. Для того чтобы выполнить план на 2021 год, не хватает около 90 млн рублей. Но возможности решить проблему есть, — подчеркнул мэр.

В рамках корректировок в областной бюджет город также рассчитывает получить 415 млн рублей на строительство школы №54, расположенной на улице Крылова, 18. Здание было признано аварийным и в прошлом году снесено.

— Если эти деньги будут заложены в лимиты, то мы сможем отыграть конкурсную процедуру на строительство школы «под ключ». Вся документация для этого уже подготовлена, — заявил Локоть.

Еще одна поправка — выделение муниципалитету 143 млн рублей на строительство дороги в региональному волейбольному центру.

Поправки в областной бюджет 2021-2024 были рассмотрены на заседании правительства 9 марта и уже направлены в региональный парламент. Комитеты Заксобрания приступили к их рассмотрению. Предполагается, что они будут вынесены на голосование на мартовскую сессию парламента.

Фото: pixabay.com, автор- ReadyElements

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