В Новосибирске выставили на торги участок с долгостроем

ППК «Фонд развития территорий» объявил открытый аукцион на продажу земельного участка площадью, расположенного в Заельцовском районе Новосибирска на ул Дуси Ковальчук, 242. Площадь участка — 5 094 кв. м. Об этом говорится в тендерной документации, размещенной на публичной площадке. Стартовая цена лота — 404 млн рублей.

Судя по тендерной документации, на площадке находится объект незавершенного строительства площадью 14 784,8 м. В здании 18 этажей и 225 квартир. Степень технической готовности объекта — 48, 95%. Участок находится в аренде до 2026 года.

Напомним, застройщиком дома по ул Дуси-Ковальчук, который состоит из нескольких блок-секций, была компания ООО «Интерпоток». Работы на объекте начались в 2009 году, сдача трехсекционного здания планировалась в 2013. В 2020 компания была признана банкротом, позднее в отношении застройщика было открыто конкурсное производство. Обманутыми дольщикам оказались 225 семей.

На пресс-конференции в марте 2022 года и.о. министра Алексей Колмаков, сообщал, что дольщикам дома будут выплачены компенсации. Сам долгострой планировалось достроить.