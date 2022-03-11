Мэрия Новосибирска тоже будет бороться с санкциями

На базе мэрии Новосибирска создан штаб по противодействию санкциям. Об этом, предваряя еженедельную пресс-конференцию, сообщил глава города Анатолий Локоть. Он также обозначил ряд приоритетных задач, стоящих перед штабом. Одна из них касается работы управления потребительского рынка в части обеспечения продовольственной безопасности. Уже разработан ряд мер по недопущению сбоев в обеспечении продуктами питания и товарами первой необходимости жителей города. В частности, на территории города планируется увеличить количество ярмарок.

— Вопрос №1 — это устойчивая работа потребительского рынка, обеспечение продуктами питания и вещами первой необходимости, конкуренция, чтобы сдерживать рост цен, — сообщает мэр. — Службами мэрии проводится каждодневный мониторинг цен. Как альтернативную меру рассматриваем расширение числа субботних и воскресных ярмарок на территории города. Будем внимательно следить, чтобы цена там была ниже, чем в торговых сетях, так как мы предоставляем территорию города бесплатно. И на эту дельту цена будет ниже. Есть еще ряд мер, находящихся в разработке. Пока не готов их озвучить.

Второй блок задач — инфраструктурного характера — касается работы городской инфраструктуры.

— Очень важное направление — вопрос транспорта. Четкая и бесперебойная работа транспорта — это вопрос не просто комфорта, но и устойчивости работы инфраструктуры Новосибирска, — говорит глава города. — Далее — системы жизнеобеспечения, такие как свет, тепло, вода. В случае аварийных ситуаций в минимальные сроки их последствия должны быть ликвидированы. Очень важна стройка, как себя эта отрасль чувствует, поскольку она в конечном итоге определяет самочувствие экономики Новосибирска в целом, его развития. Предстоит мониторинг стройплощадок, цены квадратного метра, обеспеченности необходимыми стройматериалами. Такой мониторинг налажен.

— Многие новосибирцы встревожены, состояние у них возбужденное, — сообщает градоначальник. — И здесь работа социального направления — очень важная. В этом отношении работа всех наших комплексных центров системы социальной поддержки крайне необходима. Мы этому уделяем очень большое внимание

Наконец, третий блок задач, стоящих непосредственно перед городским штабом, касается социальной поддержки населения.

Еще ряд задач носит более стратегический характер, выходящий за городской масштаб, в решении которых тем не менее город, по словам мэра, готов максимально участвовать.

— Безусловно, нужно следить, чтобы наше образование не потеряло от введения санкций, чтобы качество образования продолжало расти, — считает Анатолий Локоть. — Далее — взаимодействие с промышленными предприятиями города, работа с СО РАН. Очень важно, чтобы наши научные коллективы не пострадали от вводимых санкций, чтобы не прерывались международные научные связи, которые весьма широки. Есть стратегические вопросы, в том числе исполнение программ, национальных проектов, что мы наметили на этот год. Безусловно, они должны быть выполнены.

Напомним, что на днях о создании регионального оперативного штаба по обеспечению функционирования экономики заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В качестве приоритетных задач штаба глава региона обозначил мониторинг ситуации на потребительском рынке, рынке стройматериалов, сырья и оборудования, оценку мер поддержки, инициируемых с федерального уровня и выработку при необходимости региональных мер поддержки.