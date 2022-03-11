Мэрия Новосибирска тоже будет бороться с санкциями

На базе мэрии Новосибирска создан штаб по противодействию санкциям. Об этом, предваряя еженедельную пресс-конференцию, сообщил глава города Анатолий Локоть. Он также обозначил ряд приоритетных задач, стоящих перед штабом. Одна из них касается работы управления потребительского рынка в части обеспечения продовольственной безопасности. Уже разработан ряд мер по недопущению сбоев в обеспечении продуктами питания и товарами первой необходимости жителей города. В частности, на территории города планируется увеличить количество ярмарок.
— Вопрос №1 — это устойчивая работа потребительского рынка, обеспечение продуктами питания и вещами первой необходимости, конкуренция, чтобы сдерживать рост цен, — сообщает мэр. — Службами мэрии проводится каждодневный мониторинг цен. Как альтернативную меру рассматриваем расширение числа субботних и воскресных ярмарок на территории города. Будем внимательно следить, чтобы цена там была ниже, чем в торговых сетях, так как мы предоставляем территорию города бесплатно. И на эту дельту цена будет ниже. Есть еще ряд мер, находящихся в разработке. Пока не готов их озвучить.
Второй блок задач — инфраструктурного характера — касается работы городской инфраструктуры.
— Очень важное направление — вопрос транспорта. Четкая и бесперебойная работа транспорта — это вопрос не просто комфорта, но и устойчивости работы инфраструктуры Новосибирска, — говорит глава города. — Далее — системы жизнеобеспечения, такие как свет, тепло, вода. В случае аварийных ситуаций в минимальные сроки их последствия должны быть ликвидированы. Очень важна стройка, как себя эта отрасль чувствует, поскольку она в конечном итоге определяет самочувствие экономики Новосибирска в целом, его развития. Предстоит мониторинг стройплощадок, цены квадратного метра, обеспеченности необходимыми стройматериалами. Такой мониторинг налажен.
— Многие новосибирцы встревожены, состояние у них возбужденное, — сообщает градоначальник. — И здесь работа социального направления — очень важная. В этом отношении работа всех наших комплексных центров системы социальной поддержки крайне необходима. Мы этому уделяем очень большое внимание
Еще ряд задач носит более стратегический характер, выходящий за городской масштаб, в решении которых тем не менее город, по словам мэра, готов максимально участвовать.
— Безусловно, нужно следить, чтобы наше образование не потеряло от введения санкций, чтобы качество образования продолжало расти, — считает Анатолий Локоть. — Далее — взаимодействие с промышленными предприятиями города, работа с СО РАН. Очень важно, чтобы наши научные коллективы не пострадали от вводимых санкций, чтобы не прерывались международные научные связи, которые весьма широки. Есть стратегические вопросы, в том числе исполнение программ, национальных проектов, что мы наметили на этот год. Безусловно, они должны быть выполнены.
Напомним, что на днях о создании регионального оперативного штаба по обеспечению функционирования экономики заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В качестве приоритетных задач штаба глава региона обозначил мониторинг ситуации на потребительском рынке, рынке стройматериалов, сырья и оборудования, оценку мер поддержки, инициируемых с федерального уровня и выработку при необходимости региональных мер поддержки.
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