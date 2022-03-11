Новосибирцы продают на Avito эксклюзивные товары из ИКЕА с огромной наценкой

3 марта магазин ИКЕА в Новосибирске отработал свой последний день. Шведская компания приняла решение приостановить торговлю на фоне спецоперации в Украине.

Теперь новосибирцы массово перепродают вещи из закрытой ИКЕИ за миллионы рублей, сообщает «КП-Новосибирск».

— Продам все из Икеи, — заявляет автор одного из объявлений за 5 миллионов рублей, — Имеются чеки. Светильник в подарок + ещё отдам в подарок много приколюх из Икеи, успей, — зазывает продавец Григорий.

В объявлении он разместил фотографии двух игрушек и подушки.

Самым популярным лотом стала акула Блохэй. Сейчас, например, на Авито можно найти десятки объявлений о продаже забавной мягкой игрушки с самыми разными ценами — от 500 до 5000000 рублей. В то время как на официальном сайте цена за такую игрушку составляет 1499 рублей.

За полторы тысячи продают подставку для телефона, тогда как в ИКЕА она стоила 199 рублей. Полюбившийся новосибирцам товар – ролик для чистки одежды «Бэстис» –выставили на продажу за 150 тысяч рублей (на сайте – 49 рублей).

Светильник «Лампан» на оригинальном сайте стоит всего 649 рублей, а на Avito – полтора миллиона. Есть отдельное объявление с абажуром к ней за 500 тысяч рублей. Высокий напольный светильник «Видья» на сайте стоит 3499 рублей, перепродают его за 2 миллиона рублей.

Дешевле всего стоят графитовые карандаши, которые в магазине раздавали бесплатно. Их стоимость сейчас на Avito – 35 рублей.