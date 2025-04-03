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Мэрия Новосибирска вновь продает торговый центр — долгострой на Ватутина

  • 03/04/2025, 19:00
Автор: Юлия Данилова
Мэрия Новосибирска вновь продает торговый центр - долгострой на Ватутина
На предыдущих торгах объект никого не заинтересовал

Департамент имущества мэрии Новосибирска снова выставил на торги объект незавершенного строительства, расположенный на улице Ватутина. Стартовая цена лота составляет 1,8 млрд рублей. Торги будут проходить в форме аукциона, открытого по составу участников. Степень готовности объекта незавершенного строительства 74%. В документах, представленных на аукцион отмечается, что по объекту есть обременение в виде 280 инвесторов. Кроме того, ТЦ не соответствуют градостроительным регламентам в части предельных параметров. В частности, превышен максимально допустимый процент застройки — 80%, объект не обеспечен минимальным количеством парковочных мест. По расчету их необходимо 740, а проектом предусмотрено 67 машино/мест в подземной стоянке и 54 машино/мест вдоль ул. Ватутина. Кроме того, объект выходит за границы земельного участка.

Аукцион пройдет в середине мая путем повышения начальной цены, говорится в документации. Предыдущие торги по продаже долгостроя не состоялись из-за отсутствия покупателей.

Напомним, арендатор участка ООО «ПК Подсолнух». Компания была учреждена в 2002 году, в 2009 году признана банкротом, в 2012 году дело дошло до стадии конкурсного производства. В 2017 году компания снова встала на налоговый учет, но в 2019 году в отношении нее вновь открыто конкурсное производство. Договор аренды участка площадью 3924 кв м был заключен в 2005 году, истек в 2019, больше не продлевался, действие договора аренды прекращено.

По первоначальном замыслу «Подсолнух-2» должен был стать торгово-офисным комплексом общей площадью чуть больше 34 тысяч квадратных метров. 14-этажная башня ближе к перекрестку Ватутина и Новогодней была отдана под офисы, а длинный шестиэтажный «пенал» был запланирован как торговый центр. Объект находится в долевой собственности.

По решению Ленинского районного суда, объект незавершённого строительства подлежит изъятию путем продажи с публичных торгов, который проводится путем повышения начальной цены аукциона. В заключении оценщика уточняется, что после реализации объекта с торгов, договор аренды земельного участка будет заключен с новым собственником. При этом подчеркивается, что участок на котором расположен объект незавершенного строительства, будет предоставляться покупателю в аренду без торгов однократно для завершения строительства этого объекта.

Ранее редакция сообщала о том, что в ТЦ «Подсолнух» введен режим повышенной готовности. Тем не менее, судя по состоянию здания, его активно разбирают вандалы.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Незавершенное строительство Коммерческая недвижимость в Новосибирске


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