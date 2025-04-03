Мэрия Новосибирска вновь продает торговый центр — долгострой на Ватутина

Департамент имущества мэрии Новосибирска снова выставил на торги объект незавершенного строительства, расположенный на улице Ватутина. Стартовая цена лота составляет 1,8 млрд рублей. Торги будут проходить в форме аукциона, открытого по составу участников. Степень готовности объекта незавершенного строительства 74%. В документах, представленных на аукцион отмечается, что по объекту есть обременение в виде 280 инвесторов. Кроме того, ТЦ не соответствуют градостроительным регламентам в части предельных параметров. В частности, превышен максимально допустимый процент застройки — 80%, объект не обеспечен минимальным количеством парковочных мест. По расчету их необходимо 740, а проектом предусмотрено 67 машино/мест в подземной стоянке и 54 машино/мест вдоль ул. Ватутина. Кроме того, объект выходит за границы земельного участка.

Аукцион пройдет в середине мая путем повышения начальной цены, говорится в документации. Предыдущие торги по продаже долгостроя не состоялись из-за отсутствия покупателей.

Напомним, арендатор участка ООО «ПК Подсолнух». Компания была учреждена в 2002 году, в 2009 году признана банкротом, в 2012 году дело дошло до стадии конкурсного производства. В 2017 году компания снова встала на налоговый учет, но в 2019 году в отношении нее вновь открыто конкурсное производство. Договор аренды участка площадью 3924 кв м был заключен в 2005 году, истек в 2019, больше не продлевался, действие договора аренды прекращено.

По первоначальном замыслу «Подсолнух-2» должен был стать торгово-офисным комплексом общей площадью чуть больше 34 тысяч квадратных метров. 14-этажная башня ближе к перекрестку Ватутина и Новогодней была отдана под офисы, а длинный шестиэтажный «пенал» был запланирован как торговый центр. Объект находится в долевой собственности.

По решению Ленинского районного суда, объект незавершённого строительства подлежит изъятию путем продажи с публичных торгов, который проводится путем повышения начальной цены аукциона. В заключении оценщика уточняется, что после реализации объекта с торгов, договор аренды земельного участка будет заключен с новым собственником. При этом подчеркивается, что участок на котором расположен объект незавершенного строительства, будет предоставляться покупателю в аренду без торгов однократно для завершения строительства этого объекта.

Ранее редакция сообщала о том, что в ТЦ «Подсолнух» введен режим повышенной готовности. Тем не менее, судя по состоянию здания, его активно разбирают вандалы.