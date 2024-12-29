Режим повышенной готовности введен в ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске

Мэрия Новосибирска ввела режим повышенной готовности на участке на площади Карла Маркса, где находится долгострой — ТЦ «Подсолнух». Как подчеркивается в постановлении, режим введен для принятия оперативных мер и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со свободным входом на объект незавершенного строительства. Документ подписан мэром Новосибирска Максимом Кудрявцевым.

Администрации Ленинского района поручено обеспечить охрану объекта и ограничить несанкционированный доступ к нему третьих лиц.

Департаменту имущества — в минимально установленные сроки провести публичные торги по продаже объекта.

По информации «Прецедента», городские власти уже направили инвесторам, вложившим деньги в ТЦ «Подсолнух», извещение о предстоящей продаже объекта. Согласно документу, аукцион назначен на 4 февраля 2025 года. Начальная стоимость лота составляет 1,8 млрд рублей.

Напомним, по решению Ленинского районного суда, объект незавершённого строительства ТЦ «Подсолнух» подлежит изъятию путем продажи с публичных торгов, которые проводятся путем повышения начальной цены аукциона. В заключении оценщика уточняется, что после реализации объекта с торгов, договор аренды земельного участка будет заключен с новым собственником. При этом подчеркивается, что участок, на котором расположен объект незавершенного строительства, будет предоставляться покупателю в аренду без торгов однократно для завершения строительства этого объекта. Оценщик отмечал, что фактическая площадь объекта составляет — 34094,78 кв. м., предусмотренная в проекте — 33000 кв.м. Его готовность на момент оценки — 74%.

Арендатор участка — ООО «ПК Подсолнух». Компания была учреждена в 2002 году, в 2009 году признано банкротом, в 2012 году дело дошло до стадии конкурсного производства. В 2017 году компания снова встала на налоговый учет, но в 2019 году в отношении нее вновь открыто конкурсное производство. Договор аренды участка площадью 3924 кв м был заключен в 2005 году, истек в 2019, больше не продлевался, действие договора аренды прекращено.

По первоначальном замыслу «Подсолнух-2» должен был стать торгово-офисным комплексом общей площадью чуть больше 34 тысяч квадратных метров. 14-этажная башня ближе к перекрестку Ватутина и Новогодней была отдана под офисы, а длинный шестиэтажный «пенал» был запланирован как торговый центр. Объект находится в долевой собственности — 281 собственник.

Ранее редакция сообщала о том, что подростков, разгуливающих по крыше заброшенного ТЦ, заметили в Новосибирске.