Мэрия Новосибирска восстановила поворот у ЖК «Панорама»

В Новосибирске восстановлен поворот на ЖК «Панорама» на ул. Немировича-Данченко. Об этом сообщила мэрия Новосибирска. Как объяснили власти города, решение принято по итогам встречи специалистов департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, Совета депутатов города Новосибирска и представителей жилых комплексов.

В мэрии отметили, что в течение трех месяцев планируется провести повторное моделирование транспортных потоков, так как развязка у ледовой арены и оценка ее влияния на дорожную ситуацию проводились в 2018 и 2021 годах. В это же время на левом берегу Новосибирска возводились жилые комплексы, в том числе ЖК «Панорама».

— Повторное моделирование транспортных потоков позволит актуализировать результаты предыдущего исследования, уточнить прогноз развития транспортного спроса и предложения на пять лет с учетом уже существующих и планируемых к строительству объектов жилой и деловой застройки в Ленинском и Кировском районах, — говорится в сообщении.

По итогам моделирования будет составлена схема организации дорожного движения на ул. Немировича-Данченко в районе примыкающего к ней выезда из ЖК «Панорама».

До получения результатов повторного моделирования в власти города приняли решение о восстановлении прежней (действующую до 11 августа) схемы организации движения.

Напомним, 11 августа у ЖК «Панорама» в Новосибирске был заблокирован быстрый въезд и выезд на территорию микрорайона с ул. Немировича-Данченко. На участке демонтировали стрелку светофора и поставили бетонные блоки. Горожанам был предложен альтернативный проезд в сторону ул. Ватутина. Однако 12 августа жители близлежащих микрорайонов в знак протеста частично блокировали автодорогу к ЛДС своими машинами. В мэрии изменение схемы объяснили тем, что наличие регулируемого светофором выезда с ЖК «Панорама» обеспечивало потребности ограниченного круга автомобилистов и не учитывало интересы жителей всего левобережья. Глава СКР России Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль, а следственные органы начали проверку.

Позже жители «Панорамы» записали видео с проездом по предлагаемому объезду через ЛДС, снятое рано утром — без пробок. Проезд по нему занял более 10 минут, а по пути — 14 светофоров.

Ранее редакция рассказывала, что Бастрыкину представят доклад о правомерности закрытия дороги в Новосибирске.