Нафтатранс плюс разместит облигации

ООО ТК «Нафтатранс плюс» принял решение о размещении на долговом рынке нового выпуска облигаций. Объем выпуска — 250 млн рублей. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. Срок погашения — 3 года. Это пятый выпуск ценных бумаг компании. Первый был размещен в 2019 году.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» — на сегодня один из крупнейших частных независимых нефтетрейдеров Сибири, осуществляющих совместно с партнерами всю цепочку бизнес-процессов: закуп нефтепродуктов у крупнейших поставщиков, трейдинг, хранение и доставку до АЗС для конечных потребителей.

Ранее редакция сообщала о том, что ТК «Нафтатранс плюс» приобрела нефтебазу в Новосибирске. А также планирует заходить на рынок придорожного сервиса.