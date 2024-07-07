Редкие жужелицы прилетели в Новосибирск из Средней Азии

Редкое насекомое встретили жители улицы Римского-Корсакова в городе. Огромный жук шумно и быстро передвигался по асфальту, но очевидцы успели его сфотографировать и прислать снимки в редакцию.

― Золотистые жужелицы обитают только на юге России и в Средней Азии. Сам я таких никогда не встречал. Могу предположить, что насекомое попало в Новосибирск вместе с южными фруктами. Жужелицы, хоть и жуки, но не умеют летать. Они хищники. Саду и огороду приносят пользу, так как поедают гусениц. Одна жужелица способна за лето уничтожить до 350 вредителей, — рассказал изданию VN.ru биолог Алексей Яновский.

Кроме того, что жужелицы не летают, они еще и не жужжат. Во время страха насекомое умеет громко шипеть и скрежетать надкрыльями. В основном эти жуки обитают в Европе и Казахстане. В России встречались ученым только в Оренбурге.

Зимуют жужелицы в почве. Наибольшая их активность приходится на весну и начало лета. Охотятся ночью, а днем предпочитают прятаться. Это насекомое может прожить до 5 лет и за это время 2-3 раза размножиться.

Ранее редакция писала, что жительница Новосибирской области нашла в поле заразиху, опасное растение, которое занесено в Красную книгу.