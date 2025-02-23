ТУАД расторгает контракт с компанией «Перлит-Строй» в Новосибирске

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД НСО) расторгает в одностороннем порядке контракт с ООО «Пердит-Строй» на ремонт участка автомобильной дороги на Гусинобродском шоссе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале общественник Евгений Митрофанов.

Контракт между ТУАД и ООО «Перлит-Строй» был подписан в июле 2024 года. Компания должна была до ноября 2024 года провести капитальный ремонт автомобильной дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)» на участке км 29+000 – км 34+771 (от Восточного обхода до конца с.Плотниково) протяженностью 5,771 км. Согласно протоколу аукциона, подрядчик снизил цену более чем на 51 млн рублей и заявил о готовности выполнить работы за 270,7 млн рублей (при первоначальной стоимости в 322,2 млн рублей).

Однако в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения контракта от 18 февраля 2025 года сказано, что компания не справилась с контрактом и работы в полном объеме и с надлежащим качеством не выполнены. Во время комиссионных осмотров объекта от 22.10.2024 года, 03.12.2024 года, 20.12.2024 года выявлены множественные нарушения, в том числе локальное отсутствие и разрушение горизонтальной дорожной разметки и превышение предельно допустимых значений продольной ровности покрытия. Кроме того, компания не завершила работы по установке дорожных знаков, не выполнила земляные работы, работы по устройству тактильных плиток на автобусных остановках и прочие.

— На данный момент объем выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ на объекте составляет 77 млн рублей из 270,7 млн рублей. Готовность объекта ремонта 20.11.2024 года составляет 29%, — говорится в документе.

ТУАД направил «Перлит-Строй» письмо, в котором установил срок исправления недостатков и замечаний. Обследование объекта от 21 января 2025 года показало, что дефекты и недостатки не устранены.

— В связи с существующими нарушениями условий контракта ГКУ НСО ТУАД уведомляет Вас об одностороннем отказе от контракта, — сообщили в ТУАД.

Стоит отметить, что выезд из города по Гусинобродскому шоссе уже давно стал для новосибирцев настоящим испытанием на прочность. Автомобили замирают в мертвых пробках. Особенно эта тема актуализируется во время дачного сезона.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Перлит-Строй» образовано в 2007 году в Новосибирске. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — Строительство жилых и нежилых зданий. Единственный собственник и генеральный директор компании — Коля Серожович Кулиджонян (является также учредителем и соучредителем еще 9 компаний). Согласно финансовым отчетам за 2023 год, выручка компании составила 407,1 млн рублей (в 2022 году — 599 млн рублей, -32%), чистая прибыль — 17,4 млн рублей (в 2022 году — 1,6 млн рублей)

Ранее редакция сообщала, что проверка исполнения концессионного соглашения прошла на снегоплавильной станции Новосибирска, расположенной на улице Широкая. Речь идет об исполнении концессионером, ООО «Перлит-Строй», условий договора. Станция должна перерабатывать до 400 тысяч кубометров снега в год.