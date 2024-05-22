Мэрия Новосибирска заключает концессию по бане на Гурьевской на 30 лет

Мэрия Новосибирска приняла постановление о заключении концессионного соглашения по еще одной бане, расположенной на улице Гурьевская. За 45 дней с момента размещения информации о проведении торгов ни одной заявки от потенциальных инвесторов не поступило.

— В итоге концессионное соглашение будет заключено без проведения конкурса с лицом, выступившим с инициативой о заключении концессионного соглашения — ООО «Гурьевские бани», — сообщили в департаменте инвестиций мэрии.

Объем инвестиций в реконструкцию бани на Гурьевской, 68, согласно предложению инвестора, составит 110 млн рублей. Срок реализации соглашения — 2054 год.

Судя по документу, речь идет о двух объектах муниципального имущества, построенных в 1957 году. Одно здание трехэтажное площадью 868 кв метров, второе – одноэтажное, 182 кв метра.

По данным Seldon.Basis, создано в ноябре 2023 года, уставный капитал — 100 тысяч рублей. Директор и учредитель Алексей Ширяев. С мая 2023 года он также является собственником ООО «Кировские бани», с января 2023 ему принадлежит 70% в ООО «Сиббани». С 2006 года он владеет 70% в ООО «Академические бани».

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