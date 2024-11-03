Мэрия Новосибирска заплатит за мойку автотранспорта 138 млн рублей

МКП «Новосибирскгортранс» объявил торги по выбору подрядчика на оказание услуг по мойке транспортных средств. Стартовая цена контракта – почти 138 млн рублей. Победитель должен будет мыть транспорт муниципального предприятия на его площадках: на ул Приграничная, в поселке Мичуринский и на Северном проезде. Речь идет об автобусах для городских и междугородных перевозок, а также легковых автомобилях. В списке работ: комплексная уборка, наружная мойка кузова, мойка пола, генеральная уборка салона и влажная уборка.

Режим работы круглосуточный с усилением в вечерние и ночное время, подчеркивается в конкурсной документации. Контракт с победителем МКУ планирует заключить на 5 лет – до конца 2029 года.

Напомним, общая численность общественного транспорта в регионе составляет около 2700 единиц, 60% из которых сконцентрированы в областном центре. При этом, по данным правительства Новосибирской области, доля муниципального транспорта в Новосибирске выросла до 30 процентов в общем объеме перевозок.

Ранее редакция сообщала о том, что горожане жалуются на грязный общественный транспорт.