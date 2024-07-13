Мэрия Новосибирска заплатит за покусанного бродячим псом ребенка

Суд взыскал с мэрии Новосибирска 50 тысяч рублей в пользу покусанного бродячей собакой ребенка.

Инцидент произошел на футбольном поле в Ленинском районе города днем 8 апреля прошлого года. Бездомный пес набросился на девочку, когда та гуляла недалеко от дома. Согласно медицинскому заключению, пострадавшая получила рану верхней трети правого бедра.

При определении размера денежной компенсации морального вреда суд принял во внимание конкретные обстоятельства дела, возраст потерпевшей, последствия получения травмы в виде необходимости оказания медицинской помощи в условиях травматологического пункта, а затем лечения и курса антирабических вакцинаций

— Решением суда с Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска в пользу законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей, — рассказала пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее кинолог объяснил, что делать при встрече со стаей бездомных собак. Специалист также рассказал о причинах, по которым бродячие животные нападают.