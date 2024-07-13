Рекламодателям

Мэрия Новосибирска заплатит за покусанного бродячим псом ребенка

  • 13/07/2024, 12:45
Автор: Ольга Кирсанова
Мэрия Новосибирска заплатит за покусанного бродячим псом ребенка
Бездомное животное набросилось на девочку, когда та была на футбольной площадке.

Суд взыскал с мэрии Новосибирска 50 тысяч рублей в пользу покусанного бродячей собакой ребенка.

Инцидент произошел на футбольном поле в Ленинском районе города днем 8 апреля прошлого года. Бездомный пес набросился на девочку, когда та гуляла недалеко от дома. Согласно медицинскому заключению, пострадавшая получила рану верхней трети правого бедра.

При определении размера денежной компенсации морального вреда суд принял во внимание конкретные обстоятельства дела, возраст потерпевшей, последствия получения травмы в виде необходимости оказания медицинской помощи в условиях травматологического пункта, а затем лечения и курса антирабических вакцинаций

— Решением суда с Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска в пользу законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей, — рассказала пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее кинолог объяснил, что делать при встрече со стаей бездомных собак. Специалист также рассказал о причинах, по которым бродячие животные нападают.

Фото: freepik.com-wirestock

106

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : покусали ребенка Мэрия Новосибирска компенсация бродячие собаки


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Регина Бакшун, руководитель налоговой и корпоративной практики адвокатского бюро «Гребнева и партнеры»

Регина Бакшун: Бизнес разочарован в налоговой амнистии

Но при этом уже активно вписывает поправки в свою деятельность.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Прокуратура начала проверку после ЧП в Бердском заливе под Новосибирском
13/07/24 16:02
Право&Порядок
Лишившись ноги, боец СВО оказался запертым в четырех стенах в Новосибирске
13/07/24 14:47
Общество
С начала купального сезона в Новосибирской области утонули 46 человек
13/07/24 13:40
Общество
Мэрия Новосибирска заплатит за покусанного бродячим псом ребенка
13/07/24 12:45
Право&Порядок
Нелегальных мигрантов задержали полицейские ночью в Новосибирске
13/07/24 11:40
Право&Порядок
В Новосибирске водители автобусов отказываются работать за зарплату в 100 тысяч
13/07/24 11:20
Общество Транспорт
Учителя ОБЖ с 1 сентября превратятся в преподавателей ОБиЗР в Новосибирске
13/07/24 10:15
Образование Общество
Катер с тремя людьми на борту затонул под Новосибирском
13/07/24 9:14
Общество Происшествия
В Новосибирске создадут сеть причалов для речного транспорта
12/07/24 19:30
Бизнес Власть Общество
Экс-полицейские пошли под суд за убийство школьницы в селе под Новосибирском
12/07/24 19:00
Общество Право&Порядок
На Плющихинский жилмассив пустят новые троллейбусы
12/07/24 18:30
Власть Общество Транспорт
Где запретить работать мигрантам в 2025 году обсудили в Новосибирской области
12/07/24 18:00
Бизнес Власть
Автопарк паллиативной службы Новосибирской области увеличился в два раза
12/07/24 17:37
Власть
До +30: аномально жаркая погода накроет Новосибирск в выходные
12/07/24 17:30
Общество
Областные власти помогают с газификацией домов семьям участников СВО в Новосибирской области
12/07/24 17:11
Власть
Новосибирский предприниматель купил актив Borjomi Russia
12/07/24 17:00
Бизнес Промышленность
Осужденным по делу об убийстве хирурга отменили приговор в Новосибирске
12/07/24 16:30
Право&Порядок
Стюардесса из Новосибирска рассказала, как пассажиры снимали штаны во время полета
12/07/24 16:00
Общество
Межрегиональный форум местного и общественного самоуправления проходит в Новосибирске
12/07/24 15:12
Власть
Полуразрушенные дома выделили детям-сиротам в селе под Новосибирском
12/07/24 15:00
Общество Право&Порядок
Популярное
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Новости компаний
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам
9/07/24 10:09
Банк Уралсиб вернет до 50% стоимости заказов в ресторанах во время гастрофестиваля
8/07/24 10:12
За каждым подвигом герой: продолжается приём работ в номинацию сенатора РФ Александра Карелина «Герой нашего времени»
3/07/24 12:05
Банк Уралсиб выплачивает вознаграждение физлицам-партнерам за привлечение бизнес-клиентов
3/07/24 10:48
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером Дня города
2/07/24 10:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
1/07/24 10:37

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска