Нелегальных мигрантов задержали полицейские ночью в Новосибирске

В Новосибирске полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали четверых иностранных специалистов в ходе рейда по выявлению нарушителей миграционного законодательства.

Проверка прошла в местах скопления мигрантов в Кировском районе города.

— Четверых иностранцев привлекли к административной статье «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Нелегалов отправили в спецприемник МВД, откуда в последствии их депортируют на родину.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрант попал под депортацию после того, как его дети устроили беспредел во дворе дома в Ленинском районе Новосибирска. Отпрыски иностранца захламили всю придомовую территорию, а отец их поддержал в этом. Бойцы Спецназа «нежданчиком» нагрянули в гости к грозе района, повязали и доставили в отдел. В ходе разбирательства выяснилось, что глава семейства уклоняется от налогов, а срок его временной регистрации закончился год назад. В 2015 году мужчина уже привлекался к уголовной статье за нарушение Госграницы РФ.