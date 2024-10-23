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Мэрия обязала рекламщика демонтировать 39 видеоэкранов в Новосибирске

  • 23/10/2024, 18:45
Мэрия обязала рекламщика демонтировать 39 видеоэкранов в Новосибирске
На их месте должны были установить баннеры

Новосибирский арбитражный суд принял решение расторгнуть 39 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в городе. Об этом рассказали в пресс-службе управления художественного облика города мэрии Новосибирска.

Истцом судебного разбирательства выступил МКУ «Городской центр наружной рекламы» (МКУ «ГЦНР»). Отвечать перед судом пришлось ООО «Рекламные технологии».

Решение по иску МКУ «Городской центр наружной рекламы» Арбитраж вынес ещё в июне 2024 года. В начале октября Седьмой арбитражный апелляционный суд поддержал городские власти.

Согласно материалам дела, в 2017 и 2019 годах ООО «Рекламные технологии» выиграло конкурс и получило право на 39 мест для установки и эксплуатации статичных рекламных щитов. Но в 2022 году выяснилось, что вместо баннеров компания установила видеоэкраны. Городские власти направили ООО претензии с просьбой заменить светодиодные блоки на обычные информационные поля. Претензионные требования остались без ответа.

18 октября МКУ «ГЦНР» передало нарушителю требование демонтировать рекламные конструкции в течение месяца.

Напомним, на мартовской сессии горсовета Новосибирска Олег Хорошунов, занимавший на тот момент должность начальника управления художественного облика города, сообщал о том, что на улицах мегаполиса установлены более 100 незаконных видеоэкранов.

— Операторы получали разрешения на установку статической конструкции, а фактически разместили видеоэкраны. По фактам выявленных нарушений мы сейчас находимся в судах. Завершается этап судебной экспертизы, и мы уверены в результате, — заявлял Хорошунов.

Он провел аналогию с Барнаулом, где на открытых торгах отыгрывалось такое же количество экранов. Из-за самовольной установки видеоэкранов бюджет города недополучил около 300 млн рублей в год.

Ранее редакция сообщала, что москвичи планируют занять 20% рынка наружной рекламы в Новосибирске. 

Источник фото: freepik.com, автор- frimufilms

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Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : наружная реклама демонтаж арбитражный суд Новосибирской области


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