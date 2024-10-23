Новосибирцы готовы переплатить миллион рублей за квартиру в хорошем районе

Самым комфортным жильем для новосибирцев является квартира в новостройке на 3–8 этажах площадью 70–100 кв. м. В такой квартире должен быть свежий ремонт, гардеробная, просторная кухня и ванная. При этом 17% опрошенных новосибирцев готовы переплатить от 700 тысяч до 1 млн рублей за квадратные метры в хорошем районе. Об этом сообщила пресс-служба компании «Росгосстрах».

Так, квартиру в новостройке предпочитают 52% респондентов, 48% выбрали бы вторичку. Интересно, что большая часть респондентов (44%) уже проживают в новых домах. Еще 13% живут в сталинках, а 10% –– в брежневках, остальные –– в хрущевках.

Почти половина новосибирцев самыми комфортными для проживания считают этажи с третьего по восьмой, чуть меньше –– квартиры, расположенные выше 15 этажа. 12% горожан хотело бы жить на 1-2 этажах, и только 11% –– на 8–14 этажах.

Самой востребованной площадью оказалась квартира 70–100 квадратов, хотя 38% для комфортной жизни нужна квартира более 100 кв. м. При этом, 15% респондентов устроила бы недвижимость площадью 50–70 кв. м.

Расставляя акценты, 45% новосибирцев отметили, что хотели бы иметь в квартире гардеробную, 37% мечтают о просторной кухне, 33% хотят большую ванную, а 29% — лоджию или балкон. 22% респондентов отметили необходимость кладовки, а 18% предпочли бы отдельные комнаты для каждого члена семьи. 17% хотели бы видеть в квартире несколько санузлов.

Лучший вариант для горожан — это готовое жилье с современным ремонтом. Так, 41% респондентов при покупке выбрали бы квартиры в новостройках с чистовой отделкой, 32% рассматривали бы вторичное жилье с ремонтом, еще 4% –– вторичку не только с ремонтом, но и с современной мебелью.

При этом, 42% респондентов готовы переплатить до 500 тыс. рублей за жилье в хорошем районе. 41% опрошенных добавят 500–700 тыс. рублей, а 17% — до 1 млн рублей.

Ранее редакция рассказывала о том, что за стандартную двушку новосибирец сегодня должен платить по ипотеке более 100 тысяч рублей в месяц.