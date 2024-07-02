Москвичи планируют занять 20% рынка наружной рекламы в Новосибирске

Группа Russ купила новосибирского оператора наружной рекламы — компанию ООО «Транспортная реклама». Как сообщили Infopro54 в пресс-службе Russ, с данным приобретением доля группы на рынке наружной рекламы Новосибирска составит около 20%.

— Сделка позволит развить наше присутствие в Новосибирске, улучшит нашу адресную программу и увеличит ассортимент предлагаемого рекламного инвентаря. Мы продолжаем расширять свое присутствие в регионах нашей страны, не только присоединяя новые города к рекламной сети Russ, но и наращивая количество рекламных конструкций в тех городах и регионах, где мы уже работаем, — отметила директор Russ по продажам в регионах Александра Синявская.

В пресс-службе компании Infopro54 также пояснили, что стоимость сделки, а также долю, которую компания до заключения сделки занимала на рынке Новосибирска, не комментируют. При этом в пресс-службе отметили, что присутствуют на рынке города уже 25 лет.

По данным открытых источников, по итогам 2023 года у компании Russ в Новосибирске было 170 мест для размещения стандартных рекламных конструкций. В том числе 18 видеоэкранов, 83 конструкции основного формата 3х6 м.

По данным Seldon.Basis, ООО «Транспортная реклама» создано в декабре 2016 года. Учредителем компании является Павел Телегин, директором ― Ирина Машина. Выручка компании в 2023 году составила 23 млн рублей (+121%), чистая прибыль — 633 тысячи (+126%). Телегин также является гендиректором и собственником ООО «ГК «Реклама Онлайн».

Напомним, по итогам 2023 года объем рынка наружной рекламы Новосибирска, по данным мэрии города, составил 1,3 млрд рублей. Для сравнения: по итогам 2022 года он составлял около 900 млн рублей. В муниципалитете отмечали, что из-за незаконной установки видеоэкранов город недополучает сотни миллионов рублей в год. В июне стало известно, что начальник управления художественного облика мэрии Новосибирска Олег Хорошунов уходит в отставку по собственному желанию.

Группа компаний Russ — российский оператор, работающий со всеми форматами рекламы вне дома. Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями в 143 городах России, размещает рекламу в общественном транспорте, в том числе в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, в поездах и на вокзалах РЖД и в 18 аэропортах по всей стране, включая Внуково и Пулково. Суммарный охват рекламных конструкций компаний группы — более 85 млн человек в месяц. Как сообщал в июне «Коммерсант», со ссылкой на свои источники, за ГК Russ стоит член комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов. В июне маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении «с целью создания цифровой торговой платформы».

Ранее редакция сообщала о том, что суд вынес решение о демонтаже 40 рекламных видеоэкранов в Новосибирске.