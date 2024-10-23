Более пяти миллиардов рублей по налогам на имущество начислили новосибирцам

По налогам на имущество за 2024 год новосибирцам предстоит заплатить 5330 млрд. руб. Из них, 59% приходится на транспортный налог, 31% — это налог на имущество физических лиц и 10% — земельный налог.

По информации пресс-службы ведомства, на сегодняшний день новосибирцы уже заплатили более полутора миллиарда рублей налогов.

— Налогоплательщики уже активно начали уплачивать начисленные им налоги, — отметил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области Андрей Сударев. — В настоящее время общий объем поступлений составил порядка 1,5 млрд руб., что почти на 400 млн руб. больше, чем в прошлом году.

В целом извещения об уплате имущественных налогов в этом году получат почти полтора миллиона новосибирцев. Не придут оповещения только владельцам имущества, имеющим право на льготы, а также плательщикам, общая сумма налогов которых составляет менее 100 рублей.

В УФНС России напомнили, что уплатить имущественные налоги (транспортный, земельный налоги, а также налог на имущество) и налог на доходы физических лиц, исчисленные за 2023 год, необходимо до 2 декабря 2024 года. Произвести оплату можно через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» на официальном сайте ФНС России либо через личный кабинет на Едином портале государственных услуг. Также можно использовать мобильное приложение «Налоги ФЛ» или мобильные банковские приложения. Еще один способ уплаты налога — лично в подразделениях банков.

Ранее редакция сообщала о том, что ставка по налогу на имущество организаций может вырасти.